Почему тают золотовалютные резервы Украины и чего ждать дальше

Вот уже три месяца подряд золотовалютные резервы Украины продолжают неуклонно снижаться. Если в прошлом 2017 году небольшой упадок был только в феврале, апреле и августе, то в этом году ситуация обстоит намного хуже. Так, прирост золотовалютных резервов в 2018 г. был только в апреле, а вот в остальное время запасы сокращались. Сайт "Сегодня" решил разобраться, почему тают золотовалютные резервы нашей страны, чего ожидать дальше и как это повлияет на украинцев.

Какие сейчас золотовалютные резервы Украины

Согласно последним данным Национального банка Украины, международные резервы (золотовалютные) нашей страны составили 17,75 млрд долларов, по состоянию на 1 августа. За июль этот показатель сократился на 1,3%, т.е. на 229,7 млрд долларов. В апреле впервые за 2018 год можно было наблюдать увеличение золотовалютных резервов, тогда они выросли на 229,58 млн долл., но уже спустя месяц было очередное падение на 1,36%.

Если в начале года наши резервы насчитывали 18,8 млрд долларов, то в августе они уже упали чуть больше, чем на миллиард – до 17,75 млрд долл.

Золотовалютный резерв стране нужен для того, чтобы экономика была стабильной и укрепленной даже на случай кризисов или непредвиденных обстоятельств. Чем больший резерв – тем больше у государства экономической независимости.

В мире больше всего золотовалютных запасов насчитывается в Китае, Японии, Швейцарии, Саудовской Аравии и России. По данным МВФ, Украина занимает 62 строчку рейтинга стран по количеству золотовалютных резервов. Для сравнения, если в нашей стране на май 2017 г. было 17,2 млрд долларов запасов, то в Китае эта цифра превышала 3,34 триллиона.

Стоит отметить, что почти весь наш золотовалютный резерв составляет иностранная валюта – 16 млрд долларов, а вот в монетарном золоте хранится только 985 млн резервов.

Почему уменьшаются золотовалютные резервы

В НБУ отмечают, что сокращение резервов связано с выплатами по государственному долгу, которые происходят в иностранной валюте. Так, только в июле на обслуживание кредитов было направлено 321,5 млн долларов, что является ощутимой суммой для нашей экономики.Помимо этого, НБУ начал активно продавать валюту, чтобы сгладить колебания обменного курса.

"Как и в июне, учитывая преобладание спроса на валюту над ее предложением, в июле Национальный банк продлил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса. За прошедший месяц чистая продажа валюты Национальным банком составил 64,4 млн долларов", – отметили в Нацбанке.

Если в первой половине июля Нацбанк купил 99 млн долларов, то уже во второй половине месяца продали валюты на 163,3 млн долларов, получив таким образом прибыль. Несмотря на это, основным источником пополнения резервов в июле остались поступления от размещения ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) – 130,9 млн долларов и 60,5 млн евро.

Такое положение вещей подтверждает и экономический эксперт Борис Кушнирук, который говорит, что ситуация с сокращением золотовалютных резервов не стала сюрпризом.

"Это вполне ожидаемая ситуация. В июле началась скупка иностранной валюты. А почему? Потому что в Нацбанке подняли учетную ставку в январе, когда они направили сюда приход спекулятивной валюты для коротких ОВГЗ, которые должны были выходить именно в июле–июне, на период, пока в Украине не начинается дестабилизация курса, которая у нас всегда начинается в августе. Они заводили эти деньги, а теперь эти деньги просто были выведены. Они зашли в феврале–марте, и, начиная с мая, их выводили, и почти все вывели", ­– говорит Кушнирук.

Эксперт также добавляет, что сейчас началась классическая "игра", когда экспортеры знают, что гривня обесценивается, и не продают валюту. Они задерживают выручку с продажи, и таким образом возникает следующая ситуация – дополнительный спрос при ограниченном предложении долларов.

"Банк будет сталкиваться с проблемой, что спрос будет преобладать над предложением валюты. Также, плохие предчувствия относительно того, будет ли продолжено сотрудничество с МВФ. Эти средства не столько нужны сами по себе, они идут в золотовалютные резервы, но отсутствие сотрудничества с МВФ приводит к тому, что другие партнеры Украины – Всемирный банк, ЕС, США, в определенной степени не выдают финансирования, которое могло бы пойти на покрытие дефицита бюджета. На мой взгляд, пока ситуация контролируемая, но совокупность ошибок правительства и Нацбанка спровоцировали дополнительные проблемы", ­­– отмечает Кушнирук.

Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак также добавляет, что одними из причин сокращения золотовалютных резервов стали обслуживание внешнего долга и торговля валютой.

"Сокращение золотовалютных резервов объясняется двумя причинами. Первое – это обслуживание внешнего долга, и второе – это то, что Нацбанк вышел с интервенциями на валютный рынок для того, чтобы сдержать девальвацию гривни, которая возобновилась в последние месяцы. Поэтому золотовалютные резервы снижаются, ресурсов для пополнения нет, пока не поступит очередной транш МВФ, как минимум половина из которого идет на пополнение золотовалютных резервов", ­– поясняет Новак и добавляет, что резервы продолжат сокращаться до тех пор, пока не будет нового транша от МВФ,

Как это повлияет на гривну и экономику страны

Вполне логично, что сокращение золотовалютных резервов, которые в принципе призваны обеспечивать экономике стабильность, никак не могут стать позитивным фактором развития. Пока что ситуация не приобрела критических масштабов, но, несмотря на это, украинская экономика уже получает ощутимые удары.

"Если спрос валюты превышает предложение, происходит обесценивание гривни. Национальный банк не может закрыть всю эту разницу из собственных резервов, он лишь пытается смягчить колебания, но сам тренд изменить не может. Гривня в любом случае будет немного обесцениваться в течение августа–сентября. Это будет порождать негативные ожидания как относительно самого курса гривни, так и по инфляции", ­– дает прогноз Кушнирук.

Эксперты уверены, что девальвации гривни не избежать, а зимой ситуация только усугубится. Это подтверждают и прогнозы, которые были заложены в бюджете на 2018 г.

"Девальвация гривни все равно будет в этом году, потому что искусственная девальвация запланирована правительством и Нацбанком, о чем они откровенно указали в государственном бюджете на 2018 г. Там указан так называемый среднегодовой курс доллара – 29,3, а курс на конец 2018 г. – 30,1. Они будут идти по этому плану. Поэтому независимо от того, придет транш, не придет транш, на конец года стоит ожидать как минимум 30 гривен за доллар", – подытожил Андрей Новак.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как украинцам подготовиться к росту курса доллара.