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"Почему только США выделяют средства?": Трамп пообещал тормозить помощь Киеву из-за Европы

24 сентября, 18:24

Заявление американского президента прозвучало "на полях" ГА ООН

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Европейским странам следует оказывать больше финансовой помощи Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп "на полях" Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я настаиваю на том, что Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?" – спросил он, уточнив, что больше помощи Киеву должны оказывать "Германия, Франция и другие страны".

Трамп напомнил, что в конце июля у него состоялся "превосходный" телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого он не оказывал на него никакого давления.

"Когда вы увидите стенограмму разговора, которую, я предполагаю, вы увидите в определенный момент, вы поймете, что этот телефонный разговор был превосходным, он просто не мог быть лучше. И даже украинская сторона опубликовала заявление, что это был прекрасный разговор, и не оказывалось никакого давления", – добавил он.

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Президент США также предупредил, что готов к тому, чтобы заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в развитие этой страны.

"Мое недовольство (Европой. – Ред.) сохраняется. И я бы вновь заморозил, и я буду замораживать до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", – сказал он, добавив, что Вашингтон направил Киеву ранее обещанные средства.

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Новости "Сегодня" писали, что ранее Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине. По данным СМИ, он опасался, что средства будут неправильно израсходованы из-за коррупции.

В сентябре Администрация Трампа разблокировала средства для укрепления обороны и безопасности Украины. Информацию об этом подтвердили в посольстве Украины в США. Речь идет о 250 млн долларов.

В настоящее время Зеленский находится с визитом в США. По словам директора Центра "Нова Європа" Алены Гетьманчук, главное для украинского президента – личный контакт, который для Трампа является ключевым в его взаимодействии с другими иностранными лидерами.

Подробнее читайте в нашем материале: Встреча с Зеленским больше нужна Трампу – эксперт

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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США помощь Трамп ГА ООН

Источник: Интерфакс-Украина

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