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Почему Украина не может отказаться от кредитов в долларах: объяснение НБУ

18 декабря, 12:35

Александра Романюк

Заимствования лучше совершать в национальной валюте, констатировал Чурий

/ Фото: AFP

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Украина активно выпускает гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которыми из-за высоких ставок интересуются иностранцы. По факту, таким образом страна постепенно переводит государственный долг из иностранной валюты в национальную. Правда, пока валютная составляющая все еще значительно превышает гривневую.

Замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий считает такое стремление оправданным. Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Наша валюта – гривня, и намного безопаснее для Минфина – выпускать долги в гривне, что он сейчас и делает. Многие развивающиеся страны, в которые инвестиции пошли раньше, уже полностью перешли на заимствования в своих национальных валютах. Они отказываются от привлечения в иностранной валюте, поскольку это несет много рисков. <...> Сегодня мы еще не можем заимствовать абсолютно все деньги только в национальной валюте. Потому что у нас внутренний рынок капитала еще не сильно развит, мало местных инвесторов. Но в этом году Минфин стал активнее размещать свои долги в гривне и частично замещать ими те долги, которые мы брали в иностранной валюте. Это очень правильная политика", – объяснил Чурий.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – О курсе гривни в 2020-м, процентах по депозитам и грядущем кризисе: интервью с замглавы НБУ, часть 2

Напомним, соотношение госдолга и ВВП Украины сокращается. Так, уже по итогам 2018-го года соотношение госдолга к ВВП составляло 60,9%, тогда как годом ранее – более 70%.

В Минфине Украины прогнозируют, что в 2019 году соотношение госдолга и ВВП не превысит и 60% и рассчитывают по итогам 2020-го сократить этот показатель до 45-50%:

При этом в 2020 году Украине предстоит выплатить по государственному долгу 400 млрд гривен, из которых 170 млрд гривен, или порядка 4% ВВП, – по внешнему долгу.

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НБУ долги госдолг облигации ОВГЗ Олег Чурий

Источник: Сегодня

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