Почему Украина не отказалась от кредитов: Порошенко назвал главную причину

Сегодня, 16:59

Президент напомнил о старых обязательствах страны

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина уже могла бы отказаться от внешних заимствований, если бы не пиковые расчеты по старым долгам, которые предстоит пройти в 2019 году. Об этом во время встречи с бизнесом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Текущее состояние экономики уже позволяло стране обойтись без новых заимствований, если бы не пиковые расчеты по старым кредитам", – отметил Порошенко.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также отмечал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом

Погашение госдолга Украины в 2019 году планируется на сумму 272,247 млрд грн, в том числе внешнего долга – 121,767 млрд грн. Помимо этого, 145,205 млрд грн будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,44 млрд грн – внешнего долга.

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Напомним, согласно проекту госбюджета на 2019 год, государственный долг Украины должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

В сентябре-2018 объем госдолга Украины уменьшился как в нацвалюте, так и в долларовом выражении.
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Источник:

"Сегодня"

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