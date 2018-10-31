Почему Украина не отказалась от кредитов: Порошенко назвал главную причину

Украина уже могла бы отказаться от внешних заимствований, если бы не пиковые расчеты по старым долгам, которые предстоит пройти в 2019 году. Об этом во время встречи с бизнесом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Текущее состояние экономики уже позволяло стране обойтись без новых заимствований, если бы не пиковые расчеты по старым кредитам", – отметил Порошенко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также отмечал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом.

Погашение госдолга Украины в 2019 году планируется на сумму 272,247 млрд грн, в том числе внешнего долга – 121,767 млрд грн. Помимо этого, 145,205 млрд грн будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,44 млрд грн – внешнего долга.

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Напомним, согласно проекту госбюджета на 2019 год, государственный долг Украины должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

В сентябре-2018 объем госдолга Украины уменьшился как в нацвалюте, так и в долларовом выражении.