Почему услуги "Dolga net" выгодны как клиентам-должникам, так и микрокредитным компаниям?

На рынке финансовых услуг появился уникальный сервис, название которого – "Dolga net"– говорит само за себя. Он помогает заемщикам избавиться от просроченных долгов, а микрофинансовым организациям (МФО) – вернуть проблемные и даже "безнадежные" кредиты. Как работает сервис и почему кредитным должникам стоит обращаться к его специалистам, – расскажем в этой статье.

Компания "Dolga net", без преувеличения, является первопроходцем нового направления на финансовом рынке – устранения долговых конфликтов между заемщиками и кредиторами. Услуги компании – абсолютно бесплатные для всех должников МФО, имеющих кредит со значительной просрочкой.

Сервис коренным образом отличается от так называемых антиколлекторских структур, которые лишь вытягивают из клиентов деньги, кормя их несбыточными обещаниями. В то же время специалисты "Dolga net" напрямую коммуницируют с микрокредитными компаниями, реально и бесплатно помогая клиентам МФО существенно уменьшить размер просроченной задолженности, избавляя их от кредитного бремени.

Что ждет заемщика в случае неуплаты по кредиту?

Ответственность за просрочку по микрозайму прописана в любом кредитном договоре. Если клиент по каким-либо причинам перестает платить по кредиту, микрофинансовые структуры, кроме процентов, насчитывают на тело займа пеню и штрафные санкции. К сожалению, нередко бывают случаи, когда клиент входит в просрочку длительностью более месяца.

В целом, по экспертным данным, достаточно большому количеству клиентов не удается вовремя погасить долг. Во-первых, сказывается непростая социально-экономическая ситуация в стране, нестабильность на рынке труда, также клиент может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами (потеря работы, сокращение зарплаты и т. д.). Во-вторых, просрочки часто происходят из-за недостаточного осознания заемщиками специфики микрокредитов: это "деньги до зарплаты" на небольшой срок до 20-30 дней. К сожалению, многие не видят разницы между "короткими" займами и банковскими кредитами, у которых более длительный период пользования и более низкие проценты. В то же время, микрозаймы предполагают оплату более высоких процентов – это обусловлено высокой вероятностью клиентских дефолтов.

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В подобных ситуациях даже небольшой долг перед микрокредитной компанией может перерасти в довольно-таки внушительную сумму. Часто это становится неразрешимой проблемой для человека. К тому же у заемщика появляются проблемы морального характера – в таком случае микрофинансовая организация будет добиваться выполнения клиентом своих обязательств.

Когда же кредит становится для МФО безнадежным, то она вынуждена продавать долг коллекторской структуре. Общеизвестно: если за дело берутся коллекторы, то должники неминуемо забывают о спокойной и счастливой жизни. У большинства из них существование превращается в ад. Безусловно, существует практика, когда некоторые МФО подают иск в судебную инстанцию на заемщика. При этом начисление процентов и штрафных санкций не прекращается. К сожалению, судебная волокита также не сулит ничего хорошего для должника. Он теряет время и нервы, при этом суды в 99,99 % случаев удовлетворяют исковые требования кредитора, поскольку закон – на его стороне.

Именно поэтому для каждого заемщика лучше всего своевременно возвращать долг перед МФО. Если же по какой-либо причине клиент зашел в просрочку, которая превысила 30 дней и более, а задолженность увеличилась в разы, то страдают обе стороны – и микрокредитная компания, и заемщик.

Именно в таких ситуациях лучше всего обратиться к специалистам "Dolga net". Менеджеры сервиса глубоко разбираются во всех нюансах микрокредитного рынка. Поэтому они предлагают эффективные решения, приемлемые не только для заемщиков, но и для микрофинансовых организаций. Для клиентов-должников – это абсолютно бесплатный сервис. Ведь главное для компании "Dolga net" – не заработать деньги на заемщиках, а помочь им закрыть просроченные кредиты.

Почему для МФО выгодно работать с "Dolga net"?

Проблемные, а тем более безнадежные кредиты существенно ухудшают кредитный портфель микрокредитных компаний. По экспертным данным, чтобы компенсировать потери от одного "плохого" займа, МФО необходимо выдать несколько аналогичных кредитов надежным клиентам, которые вовремя вернут долг.

По большому счету, микрофинансовой организации невыгодно "обслуживать" проблемные кредиты. Ведь это – не только финансовые потери, но и, зачастую, бесполезное расходование "человеко-часов". В то же время вместо продажи долга коллекторам, у МФО возникает намного более продуктивная опция – вернуть на свой счет с помощью сервиса "Dolga net" приемлемую для себя сумму задолженности, еще недавно казавшейся безнадежной.

Избавляетесь от просроченного кредита "под ключ"

Хоть компания "Dolga net" и вышла на рынок сравнительно недавно, ей уже удалось помочь нескольким тысячам заемщиков. Если клиент обращается в компанию, ее специалисты берутся бесплатно урегулировать его долговые проблемы, что называется, "под ключ". Конечно же, нет стопроцентной гарантии того, что кредит будет закрыт и проблема решена. Но в большинстве случаев менеджеры сервиса – благодаря эффективным переговорам – находят компромиссное решение, удовлетворяющее интересы обеих сторон.

От заемщика требуется лишь заявление с четко определенной суммой, которую он готов вернуть в качестве долга микрокредитной компании. Далее менеджеры "Dolga net" связываются с МФО и договариваются о взаимовыгодной сумме возврата. И когда у каждого клиента уже никакого долга нет, то в конечном итоге выигрывают все – заемщики и кредиторы, отечественная экономика и украинское общество в целом.

Контактные данные: телефон: +38 (067) 219 55 50; http://dolganet.com.ua; e-mail: dolganetinfo@gmail.com; Facebook.com/dolganet.com.ua

Андрей Иванов

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