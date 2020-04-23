Почему в карантине не получается экономить: психолог дал объяснение

Несмотря на массовые ограничения и невозможность посещать ТЦ и кафе, расходы украинцев растут

Закрыты кафе, рестораны, торговые центры, кинотеатры. Тратить лишние деньги попросту негде, и это прекрасная возможность пережить изоляцию с пользой – сэкономить деньги. Но действительно ли так все работает на практике, как звучит? Новости "Сегодня" сравнили расходы украинцев до карантина и после начала изоляции.

Тратиться можно в основном в аптеках и магазинах, поэтому особенно и транжирить деньги негде – так в начале карантина решили супруги Дмитрий и Татьяна Малковы:

"Составили список, как мы будем экономить. По понятным причинам, ушли развлечения. Нигде собираться нельзя – в рестораны не ходим, в кафе не ходим. Это действительно сократило наши расходы, как нам казалось. Пока мы составляли этот список, это был такой стресс, что мы решили заказать доставку пиццы и съели ее".

Но пока расходы в семье только растут, подсчитывает Дмитрий. Одежду заказывают по почте, готовую еду и продукты из магазинов доставляют курьеры. В ленивых условиях карантина, заметила Татьяна, у всех дома вдруг улучшился аппетит:

"Я практически каждые два дня готовлю по нескольку выварок еды, а они потом бесследно куда-то исчезают".

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После недели изоляции купили настольные игры. Обошлись они в скучный период, как годовой абонемент в кино для всей семьи – настолько популярно теперь такое развлечение.

Активный досуг для дочери киевлянка Татьяна Богун придумала сама. Из пустых бутылок построила домашний боулинг:

"Раньше у нас была очень яркая и насыщенная жизнь. Теперь мы не ходим на аттракционы. Теперь все это у нас находится дома: и кинотеатры, и боулинг".

Закрытые развлекательные центры сэкономить не помогли. От скуки спасаются прогулками в магазины. Это вылилось в другие незапланированные расходы.

"Появились дополнительные расходы. Купили семена рукколы, базилика, салата и высадили свой небольшой огород. Надеемся, что к концу карантина соберем свой собственный небольшой урожай", – рассказывает Татьяна.

Женщина подсчитала, что за месяц изоляции потратила вдвое больше, чем обычно. А все потому, что надежды сэкономить в карантин на самом деле ошибочны.

"На самом деле, это некий стереотип, иллюзия, самообман. Потому что страх утрирует потребность себя успокоить, это является попыткой снять стресс. Потому что, по большому счету, нам удовольствия, сидя в закрытой в рамках карантина квартире, кроме еды и новой продукции получать больше не от чего", – говорит психолог Елена Рыхальская.

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И это нормальная реакция тела, отмечает эксперт. Чтобы немного снизить напряжение, а не заедать его, советует простые физические упражнения или восточные практики медитации.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, где найти работу во время карантина, и даже составили ТОП самых востребованных вакансий в Украине. А найти новую теперь – настоящее испытание. Ведь только по официальным данным, за последние пять недель количество предложений уменьшилось минимум вдвое.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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