Почему в Украине не спешат открывать продовольственные рынки

Несмотря на недавнее новое ужесточение карантина, в Украине готовят к открытию продуктовые рынки и базары. Такое пожелание высказал неделю назад президент Владимир Зеленский и уже одобрило Министерство здравоохранения. Но похоже, что во многих населенных пунктах, особенно в глубинке, базары и базарчики возобновят работу не скоро. Если вообще откроются до конца карантина. В чем причина – разобрался сайт "Сегодня".

Почему разрешили открытие рынков

Главная причина, по которой могут открыть ранее закрытые продовольственные рынки, – вполне понятная: в Украине немало селений и городков, где базар – единственный по сути источник приобретения их жителями самых необходимых продуктов. Да, частные продуктовые магазинчики, которым позволено работать в карантин, есть чуть ли не в каждом селе, но ассортимент в них скудный. Нет свежего мяса, рыбы, домашних молокопродуктов – такие скоропортящиеся товары там запрещено продавать по санитарным нормам: отсутствует контроль качества. Да и цены у частника выше, чем на базарах, ведь торговец несет дополнительные транспортные расходы.

"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов? Надо думать, как выйти из такой ситуации. Возле рынков могут быть патрули, которые, например, ограничат количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно", – подчеркнул президент.

Областные власти дают добро

Журналисты сайта "Сегодня" связались с профильными департаментами нескольких областных администраций и выяснили: везде уже прошли совещания, на которых принято решение рекомендовать районным администрациям и объединенным территориальным громадам возобновить работу рынков в кратчайшие сроки.

"Мы приняли решение и в районы уже отправлено письмо о возможности работы продовольственных рынков, но с соблюдением определенных ограничений, которые установил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (см. ниже), – ответили нам в департаменте регионального развития Черкасской облгосадминистрации. – Районным администрациям рекомендовано рассмотреть вопрос о возобновлении продаж продовольствия на зарегистрированных рынках, в том числе и животноводческой продукции: это свежее мясо, сало, тушки кур и кроликов, молоко, сметана, творог и так далее. Это будет безопаснее, чем неизбежная стихийная торговля, так как на рынках работают лаборатории. Но продажи должны быть организованы с соблюдением дополнительных мер предосторожности. Например, молокопродукты продавец должен заранее расфасовать по емкостям либо по пакетам, чтобы не было контакта с воздухом. То же касается и мяса. Живую и замороженную рыбу, сельдь, зелень продавать также можно".

В департаменте уточнили, что это только рекомендации, а окончательное решение принимают местные власти – на уровне каждого населенного пункта, потому что, если случится вспышка вируса и будет доказано, что это связано с работой базара, отвечать будет глава райадминистрации или объединенной территориальной громады.

Впрочем, это не касается печально известной Каменки на Черкасчине, установившей антирекорд по распространению коронавируса в области. В городе ограничен въезд и выезд, поэтому очевидно, что об открытии рынков не может быть и речи.

Не будут работать рынки и на Буковине: как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, с 3 апреля Черновицкую область закрывают на карантин.

"У нас павильон 20 квадратов, куда я продавцов посажу?"

А вот на местном уровне оптимизма намного меньше. Пока "головы" не стремятся возобновлять работу базаров. И именно мысль главы государства об отсутствии альтернативы таким небольшим провинциальным базарчикам стала на сегодня главным камнем преткновения для их открытия. Как оказалось, альтернатива во многих местах есть – это продуктовые магазины. Вторая причина – невозможность обеспечить на имеющихся рынках карантинные требования Минздрава.

"Пока принято решение до Пасхи (19 апреля) не открывать городской рынок, – ответили нам в горсовете райцентра Корсунь-Шевченковский в Черкасской области. – ОГА не дала четкого распоряжения открыть базары, в ее письме сказано, что местным органам власти необходимо в тех местах, где люди не имеют возможности купить продукты, обеспечить работу рынка, который даст им такую возможность. В нашем городе работают два супермаркета, в том числе один из них принадлежит известной торговой сети, достаточно частных магазинов. Так что у горожан и жителей окрестных сел есть возможность купить любые продукты. Их в городе достаточно. Лучше какое-то время потерпеть, но не допустить вспышки эпидемии".

Правда, обещают недели через две организовать торговлю рассадой, саженцами, посадочным материалом (лук и т. д.), альтернативы которой нет. Сейчас смысла в ее организации никакого – ночные заморозки, погода не позволяет заниматься высадкой.

В Ивановке на Киевщине проблемы другие: нет возможности обеспечить санитарные нормы.

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"У нас павильон (мясной) чуть больше 20 кв. м, куда я продавцов посажу? По нормам нельзя, чтобы на такой площади находилось более одного покупателя. И, соответственно, только один продавец. Но желающих продать будет больше одного, кому предоставить преимущество? Поэтому нашли альтернативу: пока действует карантин, организуем базары выходного дня. Продавцы заранее подадут заявки, и мы обеспечим им торговые места, выдадим маски, перчатки. Время работы базара будет ограничено – с утра 2-3 часа, чтобы не испортились продукты", – ответили нам в сельском совете.

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Вирусологи: продукты надо заранее расфасовать

Напомним требования к безопасной торговле, озвученные главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко:

рынок должен быть зарегистрирован для продажи пищевых продуктов;

продавцы и покупатели – в масках;

одновременно не должно быть более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади. То есть, если торговая площадь павильона 200 кв. м, в нем может находиться 10 покупателей;

должен быть обеспечен промежуток в 1,5 метра между покупателями в очередях;

обеспечены все необходимые противоэпидемические меры (дезинфекция, проведение санитарных часов);

на рынках выходного дня между торговыми точками должны быть промежутки не менее 3 метров (обычно они стоят вплотную).

Мы выяснили у специалистов, насколько предложенные Минздравом меры безопасности на рынках смогут предотвратить распространение вируса. Инфекционисты и вирусологи считают их правильными, но ратуют за дополнительные ограничения.

"Необходимо санитарным службам подготовить инструкции для продавцов по продаже развесных и порционных товаров – это свежее мясо, тушки животных и птиц, рыба, молоко, сметана, творог – советует врач-инфекционист Инна Андрусович. – Идеальный вариант – разделить эти продукты по порциям и продавать в упаковке, а не наливать, нарезать и разделывать прямо на рынке, как это делается обычно. Продукты не должны быть открытыми, тогда это будет безопасно. Также после каждого торгового дня прилавки и помещения должны быть продезинфицированы, тогда к утру можно будет спокойно торговать".

Доктор медицинских наук, завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко также говорит, что все продукты должны быть, как минимум, прикрыты пленкой.

"Коронавирус – это респираторная инфекция, – разъяснила нам Алла Мироненко. – Вирус опасен для дыхательных путей, а не для желудка, в желудке он погибнет. Образно говоря, если даже слизать вирус с пальцев, вы не заболеете. А вот если потрете пальцем нос или глаз, то можете заразиться. Опять же, сырое мясо никто не ест, а при его термообработке коронавирус погибнет. Поэтому опасность продажи мяса преувеличена. Но лучше и его, а главное – сало, творог, сметану – все то, что люди едят без термообработки, должно быть прикрыто или упаковано. И не стоит их на рынке нюхать перед тем, как купить".

Рынки и экономика

По мнению главы Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, продуктовые рынки вообще не подлежали закрытию, ибо являются объектами критической инфраструктуры, как и продуктовые магазины.

"Но это не было четко прописано в документах, и местные власти начали их закрывать. Рынки обеспечивали большую долю розничного товарооборота в стране. Некоторые, кстати, работают, как и работали, это киевский оптово-розничный продуктовый рынок "Столичный", о чем многие покупатели не знают, людей там почти нет. Также открыты продуктовые рынки в Харькове, хотя там достаточно супермаркетов. Работает и знаменитый одесский "Привоз". Мэры этих городов утверждают, что полиция контролирует соблюдение карантина. Но мэры небольших городов боятся открывать рынки, так как это может поспособствовать распространению коронавируса. А крайними окажутся местные власти", – резюмировал Дорошенко.

Тем временем журналисты "Сегодня" проверили, соблюдают ли украинцы ужесточенные правила карантина:

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