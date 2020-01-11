Инфляция в Украине установила рекорд, но в этом году все изменится: что будет с ценами

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Ушедший год принес Украине еще один рекорд – впервые за все годы независимости в декабре зафиксирована дефляция (снижение цен). Как правило, в декабре цены росли, причем существенно – на 1% и более. В этот раз Госслужба статистики насчитала снижение цен на 0,2% по сравнению с ноябрем. В итоге за год инфляция составила всего 4,1%, или более чем вдвое ниже декабря 2018 года. Но год к году (январь-декабрь) рост цен оказался больше – 7,9%. Сайт "Сегодня" выяснил, почему это произошло, что подешевело больше всего и каковы прогнозы экспертов по изменению цен на январь 2020 года.

Что подорожало, что подешевело

Согласно данным Госстатистики, в декабре цены на продукты в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия. В то же время на 1,7-0,3% подорожали молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%. Одежда и обувь подешевели на 3,4%.

Снижение в декабре цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло за счет снижения цен на природный газ на 11,2%. Но на самом деле все позиции, кроме газа – вода, отопление, вывоз мусора – подорожали. За исключением электроэнергии, цена на которую не изменилась.

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Ниже – рейтинг из ТОП-5 наиболее и наименее подорожавших за 12 месяцев товаров и услуг, а также ТОП-5 наиболее подешевевших товаров. Отметим, что ни одна услуга не стала стоить дешевле.

С победной реляцией уже выступил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Он напомнил, что прежде самая низкая инфляция в декабре была 0,2% в 2011 году.

"Нетипичное для декабря снижение цен вызвано: существенной ревальвацией гривни (за декабрь ее курс к доллару укрепился на 3,1% или на 70 копеек), что создало дефляционное влияние на внутренние цены, – разъяснил министр. – Снизились цены на импортные товары: фрукты , одежду и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили. Снизилась цена на природный газ для нужд населения на 11,2%, а с начала года цены снизились на 28,7%".

Эксперты

Экономисты по-разному оценивают реальность такого низкого роста цен. Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что инфляция в 4,1% получилась у Госстатистики чисто арифметически, прежде всего за счет укрепления гривни и удешевления газа и нефтепродуктов.

"Газ декабрь к декабрю подешевел более чем на 28% или на 3,5 грн/куб. м, бензин – на 8,2% или почти на 3 грн/л, но это не сказалось на стоимости горячей и холодной воды, отопления, других видов услуг, пока не вмешался президент Владимир Зеленский, – анализирует Охрименко. – И то еще непонятно, насколько уменьшатся суммы в платежках за тепло и горячую воду и как надолго, ведь с января цена газа выше, чем была в декабре. Наоборот, горячая вода подорожала декабрь к декабрю на 14%, а за январь-декабрь – на 18%. Выросли на 24% цены на железнодорожные билеты, на 20% – на автобусные перевозки, на 13% – на стационарную и мобильную связь, то есть на многие важные для населения услуги".

В то же время Охрименко отметил, что не первый год остается неизменной цена электроэнергии, практически не дорожают одежда и обувь, мало выросли цены на продукты – декабрь к декабрю на 4,8%, год к году на 8%. При этом яйца продолжают дешеветь, за год цена снизилась еще на 20%, или около 4 грн за десяток. Не дорожают сахар, подсолнечное масло, ниже инфляции выросли цены на мясо и колбасы – 3,3% декабрь к декабрю и 6,6% год к году.

Также средняя зарплата увеличилась за 11 месяцев на 15,7%, то есть среднестатистический украинец за год стал богаче, а продукты стали в среднем доступнее.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин согласен с расчетами Госстатистики, но уверен, что такая низкая инфляция достигнута искусственно за счет действий Минфина и Нацбанка. По его мнению, регулятор, дабы не росли цены, установил в начале года неоправданно высокую учетную ставку рефинансирования, сделав гривню очень дорогой для коммерческих банков, желающих взять ее взаймы. В итоге гривня начала укрепляться по отношению к доллару, упали плановые поступления в бюджет от акцизов и таможенных сборов, которые номинированы в валюте. Эксперт напомнил, что в январе 2019 года учетная ставка была 18%, сейчас ее снизили до 13,5%.

А министерство финансов для восполнения потерь госбюджета "увлеклось" выпуском высокодоходных (до 18% годовых) гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), что привело к спросу на гривню у зарубежных инвестиционных спекулянтов. Украину наводнили доллары, а гривня еще больше укрепилась.

"Неоправданно крепкая гривня привела к падению промышленности, нанесла убытки экспортерам промышленной продукции, да и агросектора тоже, – анализирует Пендзин. – Падение промпроизводства составило за год 7,5%, такого не было, начиная с кризисного 2015 года. Да, ВВП растет, но прежде всего за счет роста розничной торговли, а должен бы увеличиваться прежде всего за счет промышленности и агросектора. В итоге мы получили чрезмерно низкую инфляцию. Но подешевели по факту только энергоносители, а продукты продолжили рост до уровня мировых цен. Больше всего, как и прогнозировалось, подорожал хлеб, вдвое выше инфляции, а также алкоголь и табак за счет планового роста акцизов".

Прогнозы

Оба эксперта уверены, что в 2020 году инфляция будет намного выше, чем в 2019-м, даже если Нацбанк не будет торопиться снижать учетную ставку. Причина тому – начавшаяся девальвация гривни, которая, не исключает Александр Охрименко, к концу года может ослабеть и до 27 грн за доллар.

"Из-за дальнейшего планового повышения акцизов продолжат дорожать сигареты, так как до 2023 года цены на них должны подняться до европейских или в среднем 100 грн за пачку, – прогнозирует Охрименко. – С января уже стал дороже природный газ, из-за повышения цен на нефть прекратилось удешевление нефтепродуктов. Не исключаю повышения цен на электроэнергию, проезд по железной дороге. А вот продуктам дорожать некуда, цены на них почти как в Европе. В итоге фактическая инфляция составит около 10% за год".

Олег Пендзин говорит, что инфляция в 2020 году окажется однозначной, то есть ниже 10%, но какой, пока прогнозировать сложно, ибо неизвестно, насколько жесткой окажется в 2020 году денежная политика Нацбанка, хотя его глава Яков Смолий уже сообщил, что будет дальнейшее снижение учетной ставки. Также неясно, как активно Минфин продолжит выпускать ОВГЗ, укрепляя гривню.

"Многое зависит и от погоды, если все же наступят холода, то в Европе резко повысится спрос и цена на газ, в том числе и для Украины, а это сразу ускорит инфляцию, – отметил Пендзин. – А вот продукты, промтовары, прежде всего одежда, бытовая техника, вырастут в цене ненамного".

Оба эксперта согласны, что увеличение зарплат существенно замедлится, 15-16% роста в год уже не будет. Причина в том, что исчезли два основных драйвера для повышения окладов: не будет выборов, под которые поднимали зарплаты врачам, учителям и другим бюджетникам, и стабилизировалась трудовая миграция.

"Модель нынешней экономики уже выстроена: кто хотел, уехал на заработки, кто не собирается уезжать, тот пытается зарабатывать в Украине. Поэтому и зарплатам не с чего повышаться", – констатировал Охрименко.

А Пендзин надеется, что в нынешнем году власти обратят внимание на бедственное положение в промышленности, спад производства прекратится, что скажется и на повышении зарплат.

Как сообщалось ранее, с 1 января цены на газ в Украине стали рыночными:

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