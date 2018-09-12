IKEA приходит в Украину: почему вокруг этого столько шума

Известнейшая компания по продаже модной мебели и аксессуаров намерена открыть первый в Украине магазин в следующем году

В среду, 12 сентября наконец официально было объявлено о том, что один из крупнейших мировых производителей и продавцов товаров для дома – IKEA – заходит в Украину.

Как сообщили в компании, первый официальный магазин IKEA откроется в строящемся торгово-развлекательном центре Ocean Mall в следующем году. Сам ТРК еще достраивается (рядом с Ocean Plaza, что на ул. Антоновича). Открытие запланировано на ноябрь этого года.

Об открытии IKEA в Украине сообщил даже президент Петр Порошенко.

"Мы наконец завершили 13-летнюю процедуру вхождения шведской компании на украинский рынок: IKEA нашла надежных партнеров при содействии государства и, констатируя улучшение инвестиционного климата, наконец приняла это чрезвычайно важное решение", – написал президент на своей странице в Facebook по итогам встречи с главным исполнительным директором торговой сети IKEA в Юго-Восточной Европе Стефаном Вановербеке.

О планах по открытию IKEA в Украине действительно говорилось давно. Но их реализация постоянно откладывалась. По слухам, из-за того, что украинские чиновники требовали "откат", а шведская компания принципиально взяток не дает.

Также президент Украины поведал о дальнейших планах.

"Я ожидаю следующего этапа, когда IKEA примет решение о размещении в Украине собственного производства", – сказал Порошенко. – Украина для этого имеет все: сырье, древесину, высококвалифицированный персонал, уникальные торговые соглашения с Европейским Союзом и многими другими странами и все условия для производства высококачественной конкурентоспособной продукции".

Почему IKEA привлекает столько внимания

Новость об открытии IKEA стала одной из самых популярных в украинском Интернете и одной из самых комментируемых в Facebook. Почему же приходу этого бренда уделяется так много внимания?

С точки зрения большой политики и большой экономики, это вхождение на рынок – свидетельство улучшения экономической ситуации и инвестиционного климата в Украине.

Президент назвал это "знаковым событием", проявлением "инвестиционного бума, который сегодня происходит в Украине", "ярким признаком доверия к Украине со стороны мировых брендов". И это выглядит для многих именно так. Слишком уж широко расползлись в свое время слухи о причинах многолетней задержки захода IKEA в Украину (о которых говорилось выше).

Пару месяцев назад посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем подтвердил в одном из интервью: "Опыт IKEA и H&M будет важным для многих компаний, которые еще не вошли на рынок Украины".

А постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба сказал практически то же самое и насчет мнения обычных граждан.

"Одна моя знакомая утверждала, что Украина станет цивилизованной страной, когда сюда придет H&M и IKEA", - написал дипломат.

Бренд H&M уже работает в Украине, IKEA уже точно заявила, что будет работать. О том, что на сей раз это не пустые слова, говорит, во-первых, заявление, сделанное на высшем уровне. А во-вторых – с 10 сентября на сайтах объявлений о работе появились объявления о наборе персонала в IKEA. Менеджеров по продажам, клиент-менеджеров, снабженцев, водителей и других специалистов.

Итак, можно сказать, что Украина уже одержала серьезную репутационную победу. Но для миллионов обычных украинцев приход известного бренда IKEA интересен еще – и даже, пожалуй, прежде всего – своей продукцией. И уровнем услуг.

Что покупают в IKEA

Ассортимент продукции IKEA – это всевозможные товары для дома: мебель, освещение, элементы декора, текстиль, хозяйственные принадлежности и многое другое. Во-первых, компания позиционирует себя как крупнейшего ритейлера, который продает продукцию лучших производителей из разных стран мира. Во-вторых, это компания-производитель. Многие продукты выпускаются по ее дизайну и на собственных мощностях IKEA Industry AB. И, наконец, IKEA активно занимается франчайзингом: предоставляет право на использование своего бренда и торговых марок достойным продавцам и производителям, которые готовы работать в соответствии с концепцией компании ради общих целей.

Одна из наиболее сильных сторон компании – современные и технологичные мебель и декор. Компания уделяет исключительное внимание дизайну, собирая и воплощая интересные идеи по всему миру. И при этом продукция IKEA дешевле аналогов известных брендов.

"Специалисты по разработке продуктов IKEA постоянно спрашивают себя: способствует ли этот продукт улучшению повседневной жизни? Имеет ли он хороший, устойчивый дизайн? Является ли функция и качество подходящими для повседневной жизни? И самое главное – достаточно ли низкая цена, чтобы сделать этот продукт доступным для многих, а не только для избранных?", – так описывается продукция IKEA на сайте компании.

И при этом IKEA – не только магазин по продаже товаров. В каждом магазине компании создается атмосфера заботы о покупателе, о его комфорте и настроении. Во многих странах мира в IKEA ассортимент подобран так, что можно сразу и мебель купить, и подобрать аксессуары по стилю, цвету, форме и т.п. А если чего-то не хватает – можно заказать дизайнерам и получить эксклюзив. Доставка и сборка товара также налажены и не стоят, как половина покупки (что часто встречается в украинских магазинов). А еще у компании есть интернет-магазины, а в некоторых странах – еще и "магазины виртуальной реальносты", по которым можно двигаться, как при просмотре панорам на гугл-картах, и подбирать товары, не выходя из дому.

Каким будет украинский магазин

Будет ли украинский магазин таким же по уровню комфорта для покупателей, как в других странах – покажет время. Но уже известно, что в Киеве предполагается реализовать новаторский для компании формат: city-store.

Как сообщил Петр Порошенко, такой формат сейчас реализуется только в крупных городах нескольких стран мира: в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Стокгольме, Мадриде и Копенгагене. "Мне приятно, что рядом с этими мировыми столицами стоит и Киев", – сказал украинский президент.

City-store – это "городской формат", разработанный специально для застроенных мегаполисов.

"Компания переходит к формату магазинов, которые являются меньшими по размерам и расположены в центральной части города, чтобы удовлетворить требования современных потребителей, которые хотят осуществлять покупки ближе к дому, а также онлайн – с распространением урбанизации и развитием новых технологий", – прокомментировали в компании свой новый формат.

Киевляне восприняли новый формат без особого энтузиазма. "4000 кв. метров – это не IKEA". "Шоу-рум для интернет-магазина", – шутят они в соцсетях.

"Ненастоящие IKEA"

Сегодня в Киеве можно увидеть не один магазин, на котором красуется надпись IKEA или у которого это слово является частью названия. Многие из них тоже специализируются на продаже мебели или товаров для дома.

Однако "настоящих" магазинов в Украине еще нет. В данном случае речь идет о незаконном использовании торговой марки. Об этом говорил, в частности, недавно в одном из интервью посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем.

"Для IKEA, как и для других компаний, остается очень важным вопрос соблюдения прав интеллектуальной собственности. В Украине есть много компаний, работающих под логотипом IKEA, но не имеют к ней никакого отношения. И очень важно этот вопрос решить",– заявил посол Швеции.

Украинский экономист Александр Охрименко предупреждает: по ценам в нынешних одноименных магазинах не стоит судить о ценах в настоящей IKEA.

"Украинские IKEA – это контрабанда. Ребята возят контрабанду, налоги не платят, в результате – у них цена ниже плинтуса. Оригинальная же компания может предлагать товары по цене, как в Германии", – пояснил в комментарии сайту "Сегодня" экономист Александр Охрименко.

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