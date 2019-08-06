Один из факторов – благоприятная ситуация на валютном рынке

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Почему выросли международные резервы Украины: НБУ указал факторы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B1%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B1%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA 2019-08-06T19:53:00+03:00 Экономика Один из факторов – благоприятная ситуация на валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) назвал три фактора, которые в течение июля определяли динамику международных (золотовалютных) резервов, увеличившихся к 1 августа до 21,84 млрд долларов.

Пресс-служба регулятора указала первым фактором благоприятную ситуацию на валютном рынке, которая возникла в результате роста интереса нерезидентов к гривневым облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и сохранения положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта.

"Эти факторы обусловили существенное превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы благодаря интервенциям на межбанковском валютном рынке на общую сумму 1271,1 млн долларов. В частности, 405,5 млн долларов были куплены во время осуществления интервенций по выбору лучшего курса и 865,9 млн долларов – по единому курсу", – говорится в сообщении.

Второй фактор, по информации НБУ, – операции правительства по управлению государственным долгом.

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"В июле поступления от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте, составили 1005,6 млн долларов. Эти поступления почти полностью компенсировали платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте", – добавили в пресс-службе.

В регуляторе также уточнили, что в июле такие расходы составили почти 1,02 млрд долларов в эквиваленте, из которых 941,3 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а остальные средства – на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Третьим фактором стала переоценка финансовых инструментов – изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 56,6 млн долларов в эквиваленте.

Новости "Сегодня" сообщали, что в июле Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. Центробанк ожидает, что к концу 2019 года резервы составят 21,7 млрд долларов, по итогам 2020 года – 22,8 млрд долларов, а к концу 2021 года достигнут 23 млрд долларов.

В прогнозе НБУ учтены также пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с ними стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В то же время, по данным Министерства финансов, прогнозные платежи по госдолгу за 2019 года составляют 487,96 млрд грн.

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