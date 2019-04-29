В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Фото: Pixabay

Нынешней весной украинцев неприятно удивили цены на овощи прошлогоднего урожая. Как писал сайт "Сегодня", многие ранние овощи, ягоды и фрукты урожая этого года появились раньше, чем в прошлом году. И цены на многие из них гораздо ниже, чем были в это время в 2018-м. А вот с ценами на продукцию прошлого урожая ситуация противоположная. Из-за неурожая и сокращения посевных площадей цены на многие из них в несколько раз выше, чем были в прошлом году.

Речь в первую очередь об овощах борщевого набора, которые составляют основу рациона абсолютного большинства украинцев.

Капуста: втрое дороже, чем в Испании

Например, многих шокировала цена на капусту, которая в апреле поднялась во многих торговых точках до 50-60 грн/кг. При этом одна головка капусты обходится по 100 и более грн.

По данным аналитической службы оптового рынка "Шувар", 26 апреля даже оптовая цена на отечественную белокачанную капусту старого урожая составляла 40 грн за килограмм! Год назад в это же время оптовая цена капусты была почти в 10 раз меньше – 4,5 грн/кг.

Для сравнения: в тот же день на польском оптовом рынке "Bronisze" старая капуста продавалась по 24 грн/кг (в эквиваленте), на испанском "Marcabarna" – по 12 грн.

Настолько высоких цен на старую капусту в Украине не было никогда.

(Данные "Инфо-Шувар")

Молодая капуста сегодня чуть ли не вдвое дешевле, чем старая – за минувшую неделю ее оптовая цена упала с 42 грн/кг до 24 грн.

"Де-факто уже начался сезон ранней капусты, и цены на нее уже упали довольно существенно. Поэтому, конечно, люди будут переходить на раннюю капусту. Хотя это не одинаковые виды продукции. Борща, например, из ранней капусты вы не сделаете", – говорит Татьяна Гетьман, руководитель информационно-аналитического отдела "Инфо-Шувар".

Свекла: у соседей тоже мало

Старая свекла (буряк) украинского производства в конце прошлой недели продавалась на оптовых рынках по 11,5 грн, тогда как год назад в это время он стоил 6,5 грн. Причем если в прошлом году в это время цены опускались, то в нынешнем году они растут, причем достаточно быстрыми темпами: примерно на 50 копеек в день. Оптовые цены на импортную свеклу в конце минувшей недели достигали 12 – 15,5 грн. В прошлом году этот овощ не импортировался, было достаточно запасов отечественной продукции. А свекла нового урожая стоит еще дороже – 40 грн (цена опта).

"Свеклу и морковь мы сейчас завозим из Беларуси. Поставки свеклы были также Польши. Но партии совсем небольшие и недостаточные, чтобы погасить рост цен", – рассказывает Татьяна Гетьман.

Картошка: пока дешевле, чем в Польше

Картошка нынешней весной также подается вдвое дороже, чем прошлой. А в последние дни стала дорожать еще больше. Так, 26 апреля оптовая цена на картофель составляла уже 9,2 грн з кило, в прошлом году в это же время он стоил 3,6 грн. Правда, сейчас на рынке появилась и импортная картошка, которая немного дешевле отечественной. На оптовых рынках она продается примерно по 7 грн, в рознице – на пару гривен дороже.

Возможно, украинцев немного утешит, что у нас картошка все еще дешевле, чем за рубежом. Например, оптовая цена на старый картофель в Польше сейчас составляет порядка 12 грн/кг (в эквиваленте), в Испании – 15 грн.

Морковь: абсолютный ценовой рекорд пока не побит

Морковь отечественная прошлогоднего урожая сейчас на оптовых рынках продается по 16 грн, в прошлом году продавалась по 9,2 грн/кг. Импортная стоит практически столько же – в среднем 15,5 грн.

Ценовой максимум на морковь старого урожая обычно приходится на май месяц. В прошлом году, например, цены на морковь в конце мае превышали 30 грн за кг. Это были наивысшие цены на морковь за всю историю Независимости, говорит Татьяна Гетьман.

Сейчас цены на морковь практически вдвое выше, чем в год назад. Побьют ли они собственный абсолютный рекорд, или ранняя морковь нового урожая сможет погасить рост цен – эксперты не берутся предсказывать.

Абсолютный рекордсмен по подорожанию – лук

Репчатый лук стал рекордсменом по подорожанию среди овощей борщевого набора, если сравнивать с ценами прошлого года. Нынешняя оптовая цена обычного репчатого лука – 27 грн/кг превышает прошлогоднюю (4,2 грн) боле чем в 6 раз! Импортный лук не намного дешевле – в среднем в опте он стоит 20 грн/кг. Цена на красный лук, выращенный в Украине, порой доходит до 70 грн/кг, но в среднем составляет 47 грн на оптовых рынках.

"Мы сейчас ожидаем, что немного охладят рынок поставки раннего лука из Узбекистана и Египта", – говорит Татьяна Гетьман.

Общеевропейский дефицит

Запасы овощей старого урожая в Украине уже минимальны. Их попросту не хватает. Поэтому настолько выросли цены, говорит Татьяна Гетьман.

"В принципе, Украина может выращивать овощи борщевого набора в достаточном количестве, чтобы полностью удовлетворить внутренний спрос без импорта. Но этот сезон стал исключением. Во-первых, потому, что в 2018 году произошло существенное сокращение производственных площадей под овощи борщевого набора. В предыдущие несколько лет цены на большинство овощей борщевого набора были низкими и производители не были заинтересованы в выращивании этих культур. Во-вторых, погодные катаклизмы 2018 года очень негативно сказались на урожае борщевого набора. И в итоге мы имеем один из наихудших урожаев овощей борщевого набора за всю историю Независимости. Даже картошку, которой мы, в принципе, выращиваем много, от 20 до 22 млн тонн, в этом сезоне мы уже импортируем из Беларуси", – объясняет эксперт.

Обычно в "плохие" сезоны Украина покрывала дефицит поставками из соседних стран: Польши, Беларуси и др. Но этот сезон стал неблагоприятным и для Европы.

"Например, урожай лука страны Евросоюза собрали на 30% меньше, чем обычно. И Европа в этом сезоне тоже была вынуждена искать, откуда импортировать овощи. Украина смогла договориться об импорте ряда овощей борщевого набора со странами средней Азии. Но с учетом логистики и спроса цены на эти овощи тоже высокие. Хотя на наши овощи – еще выше. А по капусте компенсировать недостаток импортом оказалось невозможно, потому то в соседних странах такая же ситуация", – говорит Татьяна Гетьман.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Украине начали продавать дешевые ранние овощи. Самым высоким спросом пользуется редис – его берут буквально килограммами.

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