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Почти 2,1 млн украинцев выбрали государственный Укргазбанк

19 февраля, 15:48

Актуально

Наибольшим спросом пользуется новый продукт банка - «Эко-депозит»

Обслуживание в надежном государственном банке выбрали уже 2 088 509 украинцев. Об этом сообщили в финучреждении.

Увеличение клиентской базы свидетельствует о том, что Укргазбанк неизменно обеспечивает своих клиентов актуальным банковским сервисом, а также постоянно расширяет перечень преимуществ, которые они получают за пользование банковскими продуктами и услугами.

В финучреждении отметили, что активность привлечения новых клиентов заметно выросла с внедрением "Эко-кредитки".

"Эко-кредитка" – это выгодная кредитная карточка, предлагает лимит до 300 тысяч гривен и 30 дней честного льготного периода, а дальше, после его истечения, начисляет проценты на остаток кредитных средств только с первого дня задолженности, а не с начала грейс-периода, как это предусмотрено в других существующих в Украине кредитных продуктах.

Наибольшим спросом пользуется новый продукт банка – "Эко-депозит", средства которого направляются исключительно на финансирование экологических проектов в Украине. Так, с момента запуска украинцы разместили на нем уже более 2,5 млрд грн своих сбережений. Что в очередной раз доказывает – для решения экологических проблем не обязательно иметь миллионные состояния, а наоборот – каждая гривна важна и действенна.

Напомним, Укргазбанк – лидер на банковском рынке за ростом депозитов населения.

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Укргазбанк кредитная карта эко-депозит

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