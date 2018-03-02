Почти 8 млн грн поступило в бюджеты Полтавской области от "ДТЭК Нефтегаз"

В Полтавской области заплатили первую ренту в 2018 году за пользование недрами по добыче газа. Сельские и районные советы, в чьи бюджеты поступили средства, уже планируют проекты по строительству, энергоэффективности и улучшению инфраструктуры.

С 1 января заработал механизм законопроекта №3038. Согласно закону, в местные бюджеты перечисляется 5% ренты за пользование недрами от добычи нефти и газа.

Почти 8 млн грн вчера поступили на счета области, утверждает председатель Полтавской ОГА Валерий Головко.

Первое предприятие, которое выплатило ренту – "ДТЭК Нефтегаз". Компания добывает природный газ в трех районах Полтавской области: в Миргородском районе (Савинцовский сельский совет), Шишацком районе (Ковалевский сельский совет) и на территории Мачухивской ОТГ (Полтавский район).

Площадь нефтегазового месторождения на территории Мачухивской ОТГ – 19,2 кв. км. Скважины находятся на глубине более 5 тыс. м. Это месторождение уникально, поскольку имеет сложные горно-геологические условия разработки.

Мачухивская ОТГ вчера уже получила первое рентное поступления в бюджет в размере 758 тыс. грн. Ее председатель Валерий Белоконь убежден, что эти средства помогут громаде развиваться:

"В наших планах – создать несколько новых инфраструктурных объектов и революционно изменить существующие. В первую очередь – повысить энергоэффективность учебных заведений и медицины: заменить окна, обновить энергетические системы. Благодаря тому, что мы объединились еще в 2017 году, в распоряжении общины остается целых 3% ренты. При этом эти доходы – не единственный путь сотрудничества с "ДТЭК Нефтегаз" для нашей громады. Например, Калашниковский дом культуры в большей степени ремонтируют именно за их счет в рамках программы социального партнерства, которую район и поселковый совет реализует с компанией уже много лет".

На территории Шишацкого и Миргородского районов расположилось Семиренковское газоконденсатное месторождение. Его площадь – 158,8 кв. м, глубина скважин – более 5 тыс. м. Скважины находятся на территории Савинцовского и Ковалевского сельских советов.

Председатель Шишацкого РГА Виктор Иваненко убежден, что средства от нефтегазодобывающего предприятия помогут развивать медицинскую сферу:

"За январь 2018 года в район поступило 2 млн гривен. Мы планируем повысить за их счет качество медицинских услуг – закупим цифровое рентген оборудования, флюорографы. Их общая стоимость 7,5 млн грн, средства от ренты планируем направить именно на это".

В частности, Ковалевский сельский совет за январь 2018 получил рентніе средства в размере 964 тыс. грн – 11% их нового годового бюджета с учетом рентных платежей. Для сравнения, без ренты годовой бюджет села в прошлом году был 2,5 млн грн. Глава Ковалевского сельского совета Наталья Нос имеет много планов на ренту:

"Мы решили направить средства на три направления: энергосбережение, медицина и инфраструктура. Нужно сделать капитальный ремонт помещения детсада и заменить окна на энергосберегающие. Закупим медицинское оборудование в амбулаторию, в частности электрокардиограф. Ремонт дорог – тоже на повестке дня. Это если говорить о 2018".

Отметим, что в рамках социально-экономического сотрудничества с "ДТЭК Нефтегаз" Ковалевский сельский совет реконструировал часть водопровода в 2017 году и обеспечил водой 3 улицы села. В этом году планируют обеспечить водой всю территорию именно за счет ренты.

Доходы от ренты в Савинцовский сельский совет составили 340,5 тыс. грн. Ее председатель Александр Тищицкий планирует за счет этих средств улучшить инфраструктуру населенных пунктов:

"Уже вскоре передадим субвенцию в районный бюджет, чтобы сделать капитальный ремонт нашей общеобразовательной школы. Энергоэффективность этого учебного заведения – задача номер один".

Полтавская область – один из ведущих регионов, который обеспечивает страну углеводородами собственного производства. Только за прошлый год на Полтавщине добыли более 42% украинского газа и более 11% сырой нефти.

Напомним, 7 февраля 2017 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №3038, который 20 декабря 2016 был принят Верховной Радой.

Согласно закону, с 1 января 2018 года рента, которую платят добывающие компании за пользование недрами, распределяется следующим образом: 95% будет отчисляться в общий фонд Государственного бюджета Украины, а 5% по определенной в законе формуле распределяться в местные, районные и областные бюджеты.

Децентрализация ренты предусматривает следующее распределение:

2% – областной бюджет

2% – районный бюджет

1% – бюджет села (в случае, если созданное ОТГ – 3% остается в распоряжении общества, в районный бюджет поступления не идут).