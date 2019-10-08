Почти как Швеция: зачем Украина покупает мусор из Европы, Туниса и Филиппин

Фото: С. Николаев

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Швеция перерабатывает больше 99% отходов, и еще почти 700 тысяч тонн мусора импортирует из других стран. Шведские семьи раздельно собирают бумагу, пластик, металл, стекло, электроприборы, лампочки и батарейки. В отдельные контейнеры выбрасываются другие бытовые отходы. Все это перерабатывается и используется повторно или идет на удобрения.

Украина тоже импортирует отходы из других стран. Но по другой причине.

"Нам не хватает мусора для переработки, поэтому приходится его импортировать"

В Украине около сотни перерабатывающих заводов. Из вторсырья они производят мусорные пакеты, шины и даже металлопластиковые окна. Но большую часть вторсырья предприятия вынуждены закупать за границей.

Компания Polygreen занимается вторичной переработкой полиэтилена. На заводе перерабатывают около 800 тонн полиэтилена, из них максимум 30% – украинский пластик.

Фото: С. Николаев

В Украине просто недостаток вторсырья – стеклобоя, пластика, макулатуры. И не хватает сортировочных линий – их всего 26, а нужно 60, отмечает Дмитрий Ануфриев, генеральный директор Recycling Solutions. Причем на каждую сортировочную линию требуется 15-16 тыс. мусорных баков.

"В это сложно поверить, но нам действительно не хватает мусора для переработки, поэтому приходится его импортировать. А все потому, что в Украине пока еще не отлажен процесс сортировки и раздельного сбора мусора", – рассказывает Роман Гладышев, руководитель производства товаров для дома корпорации "Биосфера", в которую входит Polygreen.

Тем не менее прогресс есть. По словам Гладышева, еще 10 лет назад практически все пакеты для мусора в Украине производили из первичного сырья. Хотя Европа на то время уже несколько десятилетий производила широкий спектр товаров народного потребления из вторсырья, в том числе и пакеты для мусора.

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Покупаем мусор из Европы, Филиппин и Туниса

Отходы пластика импортируются в основном из стран ЕС, говорит Дмитрий Ануфриев. На европейский мусор приходится 31% всего импорта. Значительная часть ввозится из Филиппин – 21%.и Туниса – 14%. Всего за прошлый год Украина импортировала около 100 тыс. т отходов. Общая стоимость вторсырья составила около 40 млн долл. Из них около 30 млн долл. приходится на ПЭТ (полиэтилентерефталат, из которого делают пластиковые бутылки – Ред.), остальное – на другие сорта пластика.

Несмотря на то, что в Украине организованы пункты приема стеклобоя, его тоже не хватает. Стеклобой в основном мы завозим из Беларуси, на нее приходится 78% сырья. Причем более 90% стеклобоя отсортировано (в т.ч. по цветам) и очищено. Общая стоимость импортированного стеклобоя – около 11 млн долл.

Также в Украину ввозится макулатура для производств картонно-бумажных фабрик. Общая стоимость – более 80 млн долл. за 2018 г. Более 54% макулатуры было ввезено из Российской Федерации, еще около 20% – из Польши.

Частным предприятиям выгоднее закупать отсортированное вторсырье, чем наладить сортировку в Украине, считает Дмитрий Ануфриев.

"Большинство вторсырья, которое импортируется для украинских производств, является качественно отсортированным. Например, по видам материала, таким, как виды пластика: полиэтилентерефталат (ПЭТ), этилен, стирол, пропилен, винилхлорид, и по цветам. Очевидно, что такая сортировка потребует либо высокого уровня осознанности населения, либо значительных инвестиций для сортировочных заводов", – отмечает он.

В Украине не выгодно сортировать бытовой мусор

Сортировка мусора частными компаниями в Украине существует, это огромный бизнес, говорит Роман Гладышев. У нас лучше налажена переработка производственных отходов – заводов, крупных магазинов и так далее. Это большие объемы достаточно чистого и однородного сырья, за которые идет конкурентная борьба между переработчиками. И цена на такое сырье из-за конкуренции достаточно высокая.

Но самый большой потенциал представляет категория бытовых отходов. И основная проблема отсутствия их переработки – это отсутствие культуры раздельного сбора мусора.

"Исторически сложилось, что все отходы мы складываем в одно ведро. На сегодняшний день есть люди, которые готовы сортировать мусор у себя дома, но при этом выносить эти отходы они вынуждены в один бак. Именно факт того, что культура сбора мусора в Европе выше, чем у нас, является одним из важных факторов того, что выгоднее покупать отходы в Европе. Заниматься сортировкой мусора из одного ведра – экономически не целесообразно, так как львиная доля затрат в себестоимости отходов – это сам процесс сортировки, который происходит вручную", – замечает Гладышев.

Фото: Д. Павлов

Чтобы бизнесу было выгодно перерабатывать украинский мусор, необходимо создать условия, при которых люди начнут сортировать мусор у себя дома. Но это не все. Нужно обеспечить возможность людей выбрасывать мусор отдельно. Мало кто хочет возиться с мусором по городу в поисках пунктов сбора вторсырья. Ну, и еще создать условия, при которых бизнес захочет инвестировать деньги.

"В моем понимании, это комплексная задача. Одно без другого работать не будет. И если второе и третье условие лежат в области бизнес-решений, то первый – это изменение сознания людей. И это наиболее сложная задача. Очевидно, что если гипотетически предположить, что завтра в каждом дворе на месте одного бака появится четыре для разных типов отходов, это не приведет к тому, что большая часть наших сограждан начнет сортировать мусор у себя дома. Для большинства наших сограждан на сегодняшний день проблемы экологического состояния планеты далеки и непонятны. Объясняется это как низким уровнем жизни, так и отсутствием системной работы по информированию людей", – добавляет Гладышев.

Закон не помогает

По закону "Об отходах" украинцы с 2018 года должны сортировать мусор. По факту закон не работает. И для этого есть две причины.

Во-первых, производители упаковочной тары, пива, минеральной воды и безалкогольных напитков, молочной продукции не несут ответственности за дальнейшую утилизацию использованной упаковки. Вся ответственность по утилизации переложена на местные бюджеты.

"А поскольку у них нет на это соответствующих средств, в том числе и на контейнеры для сортировки, то страна ежегодно теряет весомый ресурсный потенциал для перерабатывающей промышленности", – говорит Дмитрий Ануфриев.

Фото: Г. Салай

Другая сторона – нет механизма контроля за исполнением закона, нет реальной воли к его реализации. А организация сбора сортированных отходов требует создания инфраструктуры и денег.

"Эта задача должна решаться совместно: бизнесом и государством. Со стороны государства – создание четкой прозрачной законодательной базы, внедрение образовательных программ, направленных на пробуждение сознания наших сограждан, налоговые льготы для бизнеса, который инвестирует деньги в решение экологических проблем. Бизнес откликнется быстро, как только будут созданы привлекательные с рыночной точки зрения условия", – говорит Гладышев.

Еще одним неработающим законом может стать запрет пакетов. Недавно в парламенте зарегистрировали законопроект № 2051-1. В нем говорится о запрете некоторых видах полиэтиленовых пакетов с 2022 года. За распространение пакетов предлагают ввести штраф до 8500 грн.

Как рассказывали новости "Сегодня", в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно — дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров.

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