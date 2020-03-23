Почтовым операторам разрешили доставлять лекарства: аптеки надо разгрузить

Такое решение приняло правительство, чтобы не допускать скопления людей в аптеках

Во время всеукраинского карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, операторам почтовой связи теперь разрешено доставлять лекарственные средства. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Правительство Украины приняло важное решение для улучшения доступности и удобства получения лекарственных средств и одновременно уменьшения мобильности и скопления людей в аптеках", – сказал Криклий.

Глава министерства отметил, что таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.

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Разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых в Украине запрещено.

Напомним, Антимонопольный комитет планирует штрафовать за распространение ложной информации об эффективных лекарствах против коронавируса.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Киеве, Одессе, Львове и Харькове организовали бесплатную доставку еды.

В Киеве в связи с ужесточением карантина на транспорте, который с 23 марта уже не возит жителей столицы без специальных пропусков, ряд служб такси утром взвинтили цены на свои услуги.

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