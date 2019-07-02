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Поддельные гривни: какие купюры популярны у фальшивомонетчиков

2 июля, 20:05

В НБУ сообщили, что число поддельных гривневых банкнот незначительное

Фото: пресс-центр НБУ

Фальшивомонетчики чаще всего подделывают гривневые банкноты старого образца – в порядке убывания популярности это купюры 500, 100, 200 и 50 гривен. При этом подделки банкнот нового образца почти не встречаются.

Об этом заявил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко в интервью УНИАН.

"Но общее количество поддельных гривневых банкнот незначительное – 2,5 штуки на один миллион настоящих по итогам 2018 года. И динамика положительная – в 2017 году было 3,6 подделки на миллион настоящих", – отметил он.

По его словам, старые банкноты пользуются большей популярностью у фальшивомонетчиков, так как новые более защищены от подделки. Он добавил, что есть "незначительные случаи грубой имитации, которую можно отличить невооруженным глазом".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 25 октября НБУ вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

В феврале полиция завершила досудебное расследование относительно членов преступной группы, которые занималась изготовлением и сбытом поддельных денег в Запорожье.

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Тег деньги, НБУ, подделка, фальшивомонетчики, фальшивые деньги

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