Поддержка инвестиционных проектов: Кабмин принял решение

Постановление касается предоставления государственных гарантий

Фото: пресс-центр НБУ

На фоне ухудшения инвестиционного климата в Украине Кабинет министров 10 июля усовершенствовал механизм государственной поддержки инвестпроектов. Об этом информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Кабмин принял инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в порядок проведения экспертизы и отбора инвестиционных проектов, которым может быть оказана государственная поддержка в форме государственных гарантий", – говорится в сообщении.

В частности, правительство уточнило основания для предоставления положительного или отрицательного заключения государственной экспертизы инвестиционных проектов, которым будет оказана господдержка, а также определило срок ее проведения – в течение 40 рабочих дней со дня поступления документов.

"Постановление сделает более прозрачным процесс предоставления государственных гарантий для реализации инвестиционных проектов. Прежде всего, уменьшит количество бумаг при оформлении проектов, потому что не будет дублирования документов, представляемых для участия в отборе", – отмечают в пресс-службе.

Кроме того, как сказано в сообщении, изменения в поставление предусматривают, что при принятии решения о господдержке инвестиционным проектам будет учитываться, есть ли у субъекта долги перед государством по кредитам и по зарплате перед своими работниками.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве состоялся форум, на котором обсуждали, как развивать малый и средний бизнес и привлекать в него инвестиции.

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