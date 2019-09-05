Подготовка к отопительному сезону: в Украину доставили уголь из Южной Америки

В порту уже идет разгрузка угля, который поступил на тепловые электростанции ДТЭК Энерго

Фото: ДТЭК Энерго

Пока власть и энергокомпании обсуждают готовность Украины к отопительному сезону, в Одесскую область прибыло судно с углем марки Г для ТЭС ДТЭК. Компания приобрела этот уголь в Южной Америке, чтобы пополнить запасы и обеспечить стабильную работу своих ТЭС в осенне-зимний период.

Балкер "W-Ace" привел 88 тыс. тонн угля из Колумбии. Порт "ТИС" уже начал разгрузку судна, после чего уголь поедет на тепловые электростанции ДТЭК Энерго.

"Успешное прохождение отопительного сезона – наша главная задача. Сегодня в украинской энергетике сложилась ситуация, когда ТЭС должны заместить объемы электроэнергии, которые должны были бы произвести другие генерации. Поэтому тепловая генерация должна подставить плечо энергосистеме, и ДТЭК готов это сделать", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

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По его словам, компания уже законтрактовала 388 тыс. тонн угля из-за границы.

"Сейчас готовы увеличить объемы покупки, и с 3 сентября проводим торги по закупке угля по цене "Роттердам+" на украинской энергетической бирже. К сожалению, пока ни один трейдер не готов поставить уголь по такой низкой цене. Мы будем продолжать биржевые сессии до 12 сентября. ДТЭК и в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы Украина была зимой со светом и теплом", – отметил Сахарук.

Вместе с тем развитие отечественной угледобычи остается основной задачей компании. За восемь месяцев 2019 года шахтеры ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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