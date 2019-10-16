Подготовка к рынку земли: в Украине проверят состояние черноземов

В сельхозорганизации ООН напомнили о проблемах с украинской почвой

Фото: REUTERS/Regis Duvignau

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В Украине в преддверии открытия рынка земли Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства реализует проект по мониторингу качества почвы. Об этом заявила представитель сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Украине Оксана Рябченко.

"В рамках реформирования рынка земли необходимо усилить мониторинг состояния почвы, чтобы избежать конфликтных ситуаций", – заявила Рябченко на пресс-конференции по случаю Всемирного дня продовольствия.

Так, уже разработаны критерии состояния почвы, которые можно мониторить на постоянной основе. Они позволят понять, есть ли в почве деградационные процессы. Это важно в контексте реформирования земельных отношений, объяснила замминистра экономики Инна Метелева.

Данные будут собирать разные государственные институты.

"Национальное почвенное партнерство объединяет семь госинститутов. Это эрозийные процессы, микробиологические состояние почвы... Данные будут собирать Институт охраны почвы, Институт имени Соколовского и др. На их базе будет собираться и обрабатываться информация", – сказала Рябченко.

В ФАО также предупредили, что Украина находится в зоне рискового земледелия, а Харьковская область лидирует по деградации почвы.

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Как известно, глобальное почвенное партнерство центрального офиса ФАО объединяет более 120 стран для создания доступа к данным о состоянии почвы в мире.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинские черноземы продолжают терять свои характеристики. И провоцируют эти процессы чрезмерная распашка и загрязнение почвы остатками пестицидов и минеральных удобрений.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте из нашего сюжета:

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