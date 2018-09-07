Подготовка к зиме: ДТЭК Энерго за месяц увеличил запасы угля на 31%

ДТЭК Энерго активно наращивает запасы угля, чтобы теплоэлектростанции компании стабильно производили электроэнергию для Украины. Так, за период 1 августа – 1 сентября объемы топлива на складах ТЭС компании увеличились на 31,4% – до 1,243 млн тонн.

К старту отопительного сезона ДТЭК продолжит накапливать склады для бесперебойного производства электроэнергии на ТЭС.

Основным топливом для теплоэлектростанций Украины в предстоящий отопительный сезон будет украинский газовый уголь. Это стало возможным благодаря переводу ряда энергоблоков украинских ТЭС, в том числе, двух блоков ДТЭК Приднепровской ТЭС, с импортного антрацита на газовый уголь.

В таких условиях ДТЭК активно наращивает запасы газового угля на складах ТЭС. Благодаря этому склад угля марки Г за август вырос на 288 тыс. тонн (на 35%) – до 1,110 млн тонн. В то же время запасы импортного антрацита выросли на 8 тыс. тонн – до 133 тыс. тонн и в ближайшие месяцы будут приведены к необходимому уровню с учетом меньшей востребованности на ТЭС.

"Теплоэлектростанции ДТЭК Энерго с первых чисел сентября работают с более высокой нагрузкой, как и запланировано в прогнозном балансе Министерства энергетики и угольной промышленности. И чтобы энергоснабжение украинцев оставалось стабильным, мы уже с августа начали активно наращивать склады. Сейчас запасы выросли на треть", – отметил директор по генерации электроэнергии ДТЭК Энерго Сергей Куриленко. – В сентябре и октябре наша задача продолжить прирост запасов газового угля и антрацита до того объема, которого будет достаточно для успешного прохождения отопительного сезона".

По состоянию на 1 сентября, общие запасы угля на складах ТЭС компании на 120 тыс. тонн или на 10,7% превышали объемы запасов на аналогичную дату в 2017 году. Также ДТЭК Энерго выполняет рекомендации по накоплению топлива на своих ТЭС – перевыполнение графика накопления Минэнергоугля на 1 сентября составляло + 127 тыс. тонн.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что Украина продолжает импортировать уголь из России. Но с каждым месяцем растут шансы на отказ от импорта из страны-агрессора — на украинских шахтах вводят новые лавы и увеличивают добычу угля.

Например, недавно в Украине создали уникальный комплекс для добычи угля:



