Подготовка к зиме: ДТЭК заметно нарастил запасы угля на ТЭС

С начала сентября запасы топлива увеличились на 57%

Фото: ДТЭК

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739 тысяч тонн угля накопили на складах ТЭС ДТЭК. Этого топлива достаточно для стабильной работы восьми теплоэлектростанций компании на протяжении месяца. ДТЭК будет и дальше запасаться углем, чтобы зимой Украина была со светом и теплом.

Перед стартом отопительного периода ДТЭК наращивает запасы топлива для теплоэлектростанций. На 1 сентября на складах ТЭС компании было 470 тыс. тонн угля, сейчас – на 57% больше – 739 тыс. тонн.

"Достаточное количество топлива на складах ТЭС – залог стабильной работы тепловой генерации в балансе всей энергосистемы. Мы готовим наши станции к пиковым нагрузкам, которые, по прогнозам, ожидают Украину уже в октябре, – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. – Ежедневно мы пополняем склады наших станций в среднем на 45 тысяч тонн угля. Сейчас у нас в запасе 653 тысячи тонн газового угля и 86 тысяч тонн антрацита. Это уголь собственной угледобычи и импортный".

Шахтеры ДТЭК Энерго в этом году уже добыли почти 15 млн тонн угля. До конца года планируют выдать на-гора еще 8 млн тонн угля марки Г.

Также ДТЭК законтрактовал 388 тыс. тонн угля марки Г из Южной Америки и 100 тыс. тонн антрацита. Это топливо станет надежной опорой энергосистемы в осенне-зимний период и позволит стране перезимовать без срывов.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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