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Импорт газа для запасов на зиму может остановиться: эксперты разъяснили ситуацию

27 июня, 14:56

Специалисты разделились в оценке потребности в миллиарде долларов для закачки топлива в ПХГ

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Подготовка к зиме под угрозой срыва. Такое заявление сделали в "Нафтогазе Украины". Глава компании Андрей Коболе предупредил: в августе импорт газа для закачки в подземные хранилища может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдут необходимого финансирования. По словам Коболева, привлечение средств напрямую связано с решениями Кабмина как акционера компании, поскольку международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.

Сайт "Сегодня" расспросил экспертов о причинах и вариантах выхода из такой ситуации.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, проблемы у менеджмента компании возникли из-за того, что увеличились объемы закачки голубого топлива в ПХГ в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

"Не удивительно, что нет этого 1 млрд долларов, так как раньше не закачивали таких объемов…", – отметил он.

Не разделяет его позицию Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий. Он убежден: "Нафтогаз" вполне может обойтись своими средствами.

"Нафтогаз" – прибыльная компания… Заявление выглядит странным, к тому же, если учесть, что на эту сумму можно купить около 5 млрд м куб газа", – говорит он.

Корольчук предполагает, что таким образом компания "шантажирует" правительство, чтобы настоять на своем формате анбандлинга или же оттягивает время закачки газа (который сейчас упал в цене), чтобы покупать его дороже в угоду поставщикам.

Энергетические эксперты Владимир Омельченко и Валерий Боровик подчеркивают: компания должна быть более независимой.

"В "Нафтогазе" крутой менеджмент, если он получает такие высокие зарплаты за доход от вещей, которые еще не произошли. И находить эти деньги – задача менеджмента компании, а не правительства", – отметил Валерий Боровик.

Таким образом, выхода из ситуации два.

"Нужно либо где-то искать эти деньги, либо договариваться с россиянами о продлении договора о транзите газа", – резюмировал Марунич.

Как отметил глава "Нафтогаза", если Украина не найдет финансирования, можно не успеть увеличить запасы газа в ПХГ до 20 млрд куб. м на случай остановки "Газпромом" транзита топлива через украинскую территорию с 1 января 2020 года.

Новости "Сегодня" сообщали, что по состоянию на 24 июня запасы природного газа в ПХГ превысили 13 млрд куб. м. По данным "Укртрансгаза", среднесуточный объем закачки газа с начала июня составил 70 млн куб. м.

Также сообщалось, что совет директоров Европейского банка реконструкции и развития 24 июля планирует рассмотреть проект о предоставлении "Нафтогазу" 60 млн евро для финансирования закупки природного газа по импорту.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


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Тег Кабмин, газ, финансирование, Нафтогаз Украины, ПХГ, Коболев, запасы газа

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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