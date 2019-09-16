Подготовка к зиме: сколько газа закачала Украина

Только за 14 сентября подземные хранилища пополнились почти на 84 млн куб. м

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по итогам 14 сентября достигли почти 19,36 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 16 сентября.

По информации компании, за сутки закачано 83,98 млн куб. м газа.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачку природного газа с начала апреля. О том, что для прохождения отопительного сезона стране нужно накопить 20 млрд куб. м газа, ранее сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В августе компания запустила новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. Предложением уже воспользовались более 13 тыс. украинских семей.

Премьер-министр Алексей Гончарук на прошлой неделе заявил, что Украина закачала достаточный объем газа в ПХГ для нормального прохождения зимы. При этом он добавил, что Киеву предстоят сложные газовые переговоры с Москвой, которые назначены на 19 сентября.

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