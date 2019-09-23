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Подготовка к зиме: стало известно, сколько газа закачала Украина

23 сентября, 13:02

Только за 21 сентября подземные хранилища пополнились почти на 75 млн куб. м

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 21 сентября достигли почти 19,88 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 23 сентября.

По информации компании, за сутки закачано 74,78 млн куб. м газа.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м, а министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

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В августе "Нафтогаз" запустил новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. Предложением уже воспользовались более 13 тыс. украинских семей.

Мы также узнали, как продвигается подготовка к зиме в городах Украины, кто может остаться без тепла и по каким ценам украинцы могут оплатить газ для отопления:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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газ отопительный сезон Укртрансгаз ПХГ запасы газа

Источник: Сегодня

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