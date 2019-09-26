Подготовка к зиме: в Украину привезли четвертое судно с углем из Колумбии

Фото: ДТЭК

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В Украине прибыла очередная партия угля из Колумбии для ТЭС ДТЭК. 80 тысяч тонн угля газовой марки доставили в порт "Южный" Одесской области. Импортный уголь позволит обеспечить стабильные поставки электроэнергии и тепла для Украинской в ​​период отопительного сезона.

Сейчас судно разгружают в порту, после чего уголь отправят на теплоэлектростанции ДТЭК. По состоянию на 26 сентября на складах ТЭС компании накопили 882 тыс. тонн угля.

"Мы делаем максимум, чтобы Украина зимой была со светом и теплом. Для пополнения складов мы диверсифицируем поставки угля. Наш приоритет – добыча угля на собственных предприятиях, – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. – Также мы закупаем импортное топливо. Сегодня в порт прибыло четвертое судно с углем за последние два месяца, еще одно планируется в октябре. Всего мы законтрактовали 388 тысяч тонн угля за рубежом. Это топливо поможет нам выдержать пиковые нагрузки, начнутся уже в следующем месяце и продлятся всю зиму".

Компания также выходила на украинскую энергетическую биржу для покупки угля. Цена, предложенная поставщикам, была основана на котировках API2 и включала стоимость доставки ("Роттердам+"). Однако все восемь сессий торгов завершились безрезультатно. Ни один лот из 450 тыс. тонн так и не был законтрактован.

Как сообщалось, в целом компания ДТЭК купила почти 400 тыс. тонн угля из-за рубежа, чтобы зимой украинцы были с теплом и светом:

Ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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