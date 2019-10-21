Подготовка к зиме: в Украину привезли пятое судно с углем из Колумбии

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В Украину прибыла очередная партия угля из Колумбии для ТЭС ДТЭК. 80 тысяч тонн угля газовой марки доставили в порт ТИС Одесской области. Очередную партию для ТЭС ДТЭК привезли морем из Колумбии. Импортное топливо поможет стабильно снабжать электроэнергией и теплом жителей страны в отопительный сезон.

Сейчас судно "Lowlends Ligjt" разгружают. Уголь отправят на склады теплоэлектростанций ДТЭК. На складах уже 1 млн тонн угля, что в два раза больше, чем в начале осени.

"В энергетике Украины сложилась ситуация, когда блоки атомных станций поочередно выбывают в ремонты, а гидро-, ветро- и солнечная генерация дают меньше электроэнергии, чем планировалось. Поэтому нагрузка ляжет на тепловую генерацию, и мы готовы к этому, – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. – На складах наших восьми теплоэлектростанций, в основном, отечественный уголь, который был и остается приоритетным для компании. За 9 месяцев шахтеры ДТЭК Энерго добыли 16,5 млн тонн угля. Также мы пополняем склады импортным топливом. В порт прибыло пятое судно с углем из Колумбии. Всего за границей мы законтрактовали 388 тысяч тонн угля".

Для покупки угля компания также выходила на украинскую энергетическую биржу. Цена, предложенная поставщикам, была основана на котировках API2 и включала стоимость доставки ("Роттердам+"). Однако, все восемь сессий торгов завершились безрезультатно. Ни один лот из 450 тыс. тонн так и не был законтрактован.

Как сообщалось, в целом компания ДТЭК купила почти 400 тыс. тонн угля из-за рубежа, чтобы зимой украинцы были с теплом и светом:

Ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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