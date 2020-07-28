Подорожание дизтоплива: эксперты рассказали, как еще может вырасти цена ДТ

В ближайшую неделю некоторые сети АЗС могут существенно поднять цену на горючее

Снижения курса гривни к доллару и накопившийся потенциал роста розничных цен привели к повышению стоимости дизельного топлива. Об этом эксперты рынка нефтепродуктов рассказали в комментарии сайту "Сегодня".

"Цены пошли вверх не столько из-за того, что гривня подешевела, сколько из-за ожидания ее дальнейшей девальвации, – говорит замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев . – Рынок пока не понимает, когда остановится курс, и это стало главным фактором роста цен на минувшей неделе. В стоимость трейдеры закладывают в том числе риски подорожания доллара, ведь до 80% (топлива) у нас импортируется".

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Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн добавил: второй фактор, влияющий на подорожание топлива, – накопившийся потенциал роста розничных цен, который продолжает постепенно реализовываться на рынке.

"Рост розничных цен начался в конце июня, с того момента они выросли в среднем на 90 коп./л, – напомнил Сергей Куюн. – Операторы, работающие в экономсегменте, за 24–27 июля повысили стоимость бензина и ДТ на 10–70 коп./л. Сеть станций "Авантаж" повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 20,45 грн/л, А-92 — до 19,45 грн/л, ДТ — до 19,45 грн/л. В сети Prime дизтопливо подорожало на 40 коп./л, бензины – на 70 коп./л.

Сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 30 коп./л, на ДТ — на 13 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась с 20,99 грн/л до 21,29 грн/л, А-92 — с 19,99 до 20,29 грн/л, ДТ — до 19,94 грн/л. В сети "Укргаздобыча" бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ осталось на прежнем уровне (20,80 грн/л). С начала недели средние цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л".

Сергей Куюн говорит, что на наступившей неделе повышение цен на бензины и дизтопливо продолжится.

"Потенциал роста цен есть, и он будет реализовываться. В ближайшую неделю у некоторых сетей еще возможен рост до 1 грн/л", – прогнозирует он.

Геннадий Рябцев также согласен, что цены будут расти и дальше, но не так быстро.

"Перечисленные факторы указывают на то, что за неделю будет повышение розничных цен в пределах 50-60 коп./л", – уточнил Геннадий Рябцев.

Средняя цена по Украине – 22,30 грн/л (подорожание на 29 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области: 24,19 грн/л (подорожание на 45 коп./л), самая низкая – в Сумской области: 20,94 грн/л (подорожание на 21 коп./л). Это области-антиподы: Луганщина – единственная, где ДТ стоит дороже 24 грн/л, а Сумщина – единственная, где ДТ стоит дешевле 21 грн/л.

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В большинстве областей цена на дизтопливо – в пределах от 22,10 до 22,80 грн/л, в шести областях еще можно заправиться дешевле 22 грн/л, но уже дороже 21,50.

В Киеве стоимость дизтоплива – 23,84 грн/л (плюс 43 коп./л).

Напомним, сайт "Сегодня" дал прогноз, что украинских водителей ждет дорогой автогаз .

Больше читайте в статье: "Рынок топлива: цены "прорвало", эксперты прогнозируют значительное подорожание" .

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