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Подорожание картошки: эксперт объяснила, почему цена может расти и дальше

23 августа, 08:53

В Украине появился риск создания искусственного дефицита продукта

/ Фото: Pixabay

В августе 2019 года закупочные цены на картофель выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Фермеры объясняют повышение стоимости плохим урожаем, которому навредили погодные условия.

Однако руководительница информационно-аналитического центра "Шувар" Татьяна Гетьман предупреждает: аграрии могут создать искусственный дефицит картошки тем, что максимально большой процент урожая постараются заложить на хранение, а не пустить в продажу. 

"Цена просядет. Тем более, что мы сегодня уже импортируем картофель из Беларуси, закупочная цена на который – порядка 7 грн/кг, тогда как на украинский аналогичного качества – 10 грн. В Беларуси только начали собирать урожай, так что в ближайшее время цена импорта, возможно, немного снизится. Эти факторы могут вызвать снижение цен для украинских потребителей в конце августа – начале сентября. При условии, что будет стабильным курс гривни", – считает Гетьман.

Больше о ситуации с урожаем картофеля читайте не сайте "Сегодня":
"Золотая" картошка: будут ли падать цены

Напомним, в 2019 году наблюдается значительный рост закупочных цен на многие овощи. В частности, наиболее заметный рост цен по сравнению с прошлым сезоном был зафиксирован на помидоры, огурцы, лук и капусту.

Ранее эксперты уже предупреждали, что Украине грозит дефицит яблок и картошки

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Источник: Сегодня

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