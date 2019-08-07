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Украину и мир пугают дефицитом сахара: эксперт объяснил, что будет с ценами https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80 2019-08-07T09:18:00+03:00 Экономика Нехватка продукта будет компенсирована, уверен специалист

В 2019-2020 маркетинговом году ожидается падение производства сахара. Таким образом, оптово-отпускные цены на сахар вырастут на 18%, прогнозируют в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

Однакогендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не поддерживает столь пессимистический прогноз роста цен на сахар. По его мнению, дефицит продукта будет компенсирован за счет запасов.

"Не считаю, что сахар сильно подорожает, – сказал он. – Прогноз относительно дефицита сахара – не украинский, а мировой. Действительно, уже в начале 2019 года было понятно, что будет большой дефицит сахара, но в предыдущие годы было перепроизводство этого товара в мире и осталось так много переходных остатков, что фактически они покрывают весь тот дефицит, который возник в этом году".

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По данным ассоциации, подорожание сахара в Украине до конца 2019 года, если оно вообще произойдет, составит не более 3%.

"Дефицита как такового ни в Украине, ни за границей не будет. И цена, если и будет расти, то только параллельно с мировой ценой, – продолжает Дорошенко. – Мы несколько месяцев назад пересматривали мировые прогнозы – они были достаточно сдержанными. Там говорилось о том, что если и будет подорожание сахара, то незначительное. Возможно, не будет вообще".

Ранее "Укрцукор" прогнозировал, что производство сахара в Украине в 2019-2020 МГ может сократиться на 23-29% по сравнению с предыдущим МГ – до 1,3-1,4 млн т. Таким образом, прогноз от 5 августа ухудшился.

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