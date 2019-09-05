Подработки оказались в тренде: ТОП-3 профессий для дополнительного заработка в Украине

Работодатели подстраиваются под сотрудников, предлагая им заработок в вечерние часы и на выходные

На украинских предприятиях средняя зарплата достигла 10 971 грн, однако на жизнь хватает далеко не всем. Поэтому украинцы все чаще ищут, где можно дополнительно заработать. Новости "Сегодня" выяснили, в каких отраслях платят больше всего, и составили ТОП профессий для подработки.

До 1,5 тыс. гривен за неделю дополнительно может заработать водитель такси. Сейчас для этого нужны лишь смартфон и водительское удостоверение.

"Это вариант, когда можно официально трудоустроиться в службу такси по договору ГПХ, то есть вы будете в таких нетрудовых отношениях. Подключаете соответствующее программное обеспечение и принимает заказы уже, как говорится, "из котла", – объясняет эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Еще больше можно заработать офисным водителем. Например, развозить работников ресторана после ночной смены. Это постоянный и стабильный доход, так как клиенты есть всегда, отмечает эксперт.

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А если у вас нет водительского удостоверения, можно стать курьером. Многие сервисы позволяют самостоятельно выбрать удобные часы для доставки. За одну посылку платят в среднем 70 гривен. Но такой сотрудник часто становится социально незащищенным, предупреждает Пашкина. Поэтому эксперты советуют оформлять договор, даже если это подработка.

"Если с вашим мопедом, велосипедом или с вами случится, не дай Бог, какая-то беда, то это – ваша забота. Потому что работодатель ваш не является официально вашим работодателем", – говорит Пашкина.

Еще один популярный вид неосновного заработка – няня. Обычно нужно забрать ребенка со школы, накормить, подготовить с ним уроки и убрать в его комнате. За час такой работы можно получить от ста до трехсот гривен.

"Иногда пытаются совмещать работу няни и домработницы. И это может быть на выходные, кстати", – рассказывает Пашкина.

К слову, в Украине почти 3 миллиона работающих пенсионеров. Однако найти работу в возрасте старше 60 труднее всего, подтверждают эксперты по трудоустройству. Новости "Сегодня" ранее узнали, где ценят опыт таких претендентов на должность и какую подработку предлагают пенсионерам в Украине.

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