Газовый компромисс: эксперт объяснил, почему Украина уступила России 12 млрд долларов

/ Фото: Сегодня

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На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" зафиксировали намерение подписатьконтракт о транзите российского газа через Украину на пять лет. Таким образом, стороны достигли компромисса: "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов.

Киев отказался требовать эти деньги с "Газпрома", поскольку с подписанием транзитного договора исчезает предмет спора. Об этом новостям "Сегодня" рассказал эксперт по энергетическим вопросам Валерий Боровик.

"Этот иск был фактически [рассчитан] на то, чтобы Россия заключила договор. Логика иска такова: если Россия не будет прокачивать через территорию Украины достаточный объем газа, то у нас будут убытки и простой ГТС и нужны деньги на технический вывод ее из работы. Сам иск побуждал, чтобы подписался хоть какой-то контракт на транзит. Поэтому сам предмет иска пропал бы, даже если бы мы специально не отзывали его", – объяснил Боровик.

Также эксперт высказал сомнение относительно задекларированного объема транзита в 2020 году. По его словам, де-факто, Россия будет прокачивать больше, поскольку "Северный поток – 2" не будет введен в эксплуатацию.

Ранее Сергей Дяченко рассказал новостям "Сегодня", от чего будут зависеть объемы транзита. газа через Украину по новому контракту.

Также новости "Сегодня" писали, что "Газпром" выдвинул к "Нафтогазу" требование по размеру оплаты услуг по организации транзита газа. Пока что украинская сторона не озвучила прессе ставку транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.

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