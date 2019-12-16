Поезда в ОРДЛО: Пристайко рассказал о перспективах

В последние несколько лет официальное транспортное сообщение с оккупированными территориями заблокировано

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Железнодорожное сообщение с оккупированными территориями Донбасса, куда украинские товары в последние годы попадали только в виде контрабанды, может быть восстановлено. Однако пока речь может идти об открытии железнодорожного КПВВ на линии соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", – сказал он.

По его словам, очевидным кандидатом для открытия нового контрольно-пропускного пункта (КПВВ) является Золотое, где с украинской стороны давно уже построен КПВВ.

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"У нас уже есть положительный опыт, например, Чонгара. Там действительно сделана большая работа, КПВВ создан по высоким стандартам. Мы можем умножать этот опыт, открывая новые и новые пункты пропуска", – отметил министр.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Пристайко назвал три важных события, которые покажут готовность президента РФ Владимира Путина к миру.

Также мы сообщали о том, что, по мнению министра, президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас нежелательно ехать с визитом в США, поскольку прошлая встреча Зеленского с Трампом омрачилась громким скандалом, который перерос в начало импичмента президента США.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки". В итоге удалось договориться про обмен пленными и о новом перемирии на Донбассе.

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