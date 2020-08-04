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Поездам разрешат остановку в "красных" городах: стали известны подробности

4 августа, 17:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Подсадки пассажиров в Тернополе и Луцке все равно не будет

Несмотря на первоначальное решение Укрзализныци запретить остановку поездов в Тернополе и Луцке, внесенных в "красную" зону ограничений по коронавирусу, железнодорожный монополист пересмотрел свое решение, и теперь поезда дальнего следования все-таки будут останавливаться в "красных" городах для высадки пассажиров.

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Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в эфире Громадського радио.

По словам министра, пассажиров нужно предупреждать заранее, что поезд приближается к "красной" зоне, поэтому высадки-посадки не будет.

"Мне кажется, надо было сообщить людям, как будет курсировать поезд, заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Понятно, что высадку сделать – это не проблема. Человек может выйти из поезда, но обратно уже не войдет, и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", – сказал Криклий.

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Напомним, машинист поезда, следовавшего из Херсонской области,отказался остановиться в Тернополе и возмущенные пассажиры устроили бунт.

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Мэр Тернополя Сергей Надал также выразил свое недовольство решением Кабмина включить город в "красную" зону по коронавирусу:

Відео: Сергій Надал, Facebook

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Укрзализныця Тернополь остановка Владислав Криклий красная зона
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