Погода бьет температурные рекорды, а Украина возвращает долги МВФ: итоги недели в цифрах

Общество

38 сотрудников полиции Киева пострадали с начала года при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил руководитель Главного управления Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

1,1 млрд грн взыскано государственными исполнителями с неплательщиков алиментов с 6 февраля, после вступления в силу нового закона об алиментах, ужесточающего ответственность в этой сфере. Суды вынесли 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ. В розыск объявили 8 778 должников.

260 бывших милиционеров которые не прошли аттестацию, решениями судов в столице были восстановлены в должности. Всего по результатам аттестации в Киеве было уволено около 800 человек.

Самым теплым с 1881 года оказался нынешний апрель в Киеве, сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. Он был на 4,4 градуса теплее климатической нормы. Средняя температура в Киеве составила 13,1 градуса.

27 апреля Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий, которые начнут действовать со следующего отопительного сезона. В частности, субсидиями не смогут воспользоваться те граждане, которые скрывают свое состояние или имеют теневую занятость. Предусматривается, что в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться живыми деньгами, то есть получатели смогут оставлять себе сэкономленные в результате экономного потребления средства.

6,8 тыс. новых легковых автомобилей в апреле пополнили украинский автопарк, что на 6% больше в сравнении с апрелем прошлого года, сообщила ассоциация "Укравтопром". Лидирующую позицию на рынке занимает Toyota – приобретено 852 автомобиля этой марки, но это на 5% меньше в годовом исчислении. Второе место занял Renault – 676 ед., спад на 12%. Далее идут Volkswagen – 611 ед., рост на 70%, Hyundai, – 441 ед., на 26% больше и Nissan – 409 ед., рост на 54%.

7 тысяч камер видеонаблюдения сейчас установлены в столице, из них две тысячи – "умные" камеры. Об этом сообщили в Главном управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Около 1600 семей воспользовались программой "теплых" кредитов за неделю, с 23 по 27 апреля, на общую сумму 81 млн грн. В частности, предоставлено: на утепление индивидуального жилья – 1433 кредита объемом 50 млнгрн; на энергоэффективные мероприятия в многоэтажках – 136 кредитов на сумму 32 млн грн; на твердотопливные котлы – 27 кредитов объемом 750 тыс. грн.

1 500 186 переселенцев или 1 225 470 семей из Донбасса и Крыма по состоянию на 2 мая официально учтены, по данным областных и Киевской городской государственных администраций.

8 382 грн составил размер средней заработной платы в Украине в марте. Самую высокую зарплату получали работники в сфере авиационного транспорта – 31,7 тыс. грн, что на 4% больше, чем в феврале. Второе место занимает финансовая и страховая деятельность – 17,7 тыс. грн, что на 22,6% больше. IТ-отрасль занимает третье место – 13,8 тыс. грн.

7 029 нарушений выявили патрульные полицейские в ходе стартовавших 20 апреля на дорогах Украины мероприятий по проверке транспортных средств, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Всего проверили около 36 тыс. единиц транспорта.

636 грн получили в среднем в прошлом году субсидианты, которые сэкономили зимой газ, а за электроэнергию, которая используется для отопления, – 132 грн. Всего же "премию за энергоэффективность" от правительства получили 1755 тысяч украинских семей.

Выросли в сто раз в день финала Лиги Чемпионов цены на номера в некоторых киевских отелях по сравнению с обычными днями.

352,1 млн грн составила в январе-феврале общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, что на 1284 млнгрн меньше, чем было в соответствующем периоде 2017 года.

Экономика

368 млн долларов Украина выплатила МВФ по программе standbyarrangement от апреля 2014 года. Следующий платеж запланирован 1 июня, он будет примерно в два раза меньше.

Увеличились на 0,12% активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, до 14,998 млрд грн. В Фонд по состоянию на 1 апреля входит 83 банка-участника. Всего Фонд выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 88,089 млрд грн.

Составит 54 млн долл. новая стартовая цена ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) при приватизации, сообщил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности.

Увеличилась на 9,5% реальная заработная плата в Украине в марте по сравнению с мартом 2017 года, и по сравнению с февралем 2018 года – на 5,9%, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте по сравнению с февралемувеличилась на 7,1%, в годовом измерении увеличилась на 24,1%, составив 8382 грн, тогда как в феврале она была 7828 грн, январе – 7711 грн, в декабре -8777 грн.

С дефицитом 1,69 млрд долл. сведен баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-марте, что на 25,4% выше дефицита за январь-март 2017 года. При этом дефицит внешней торговли товарами вырос в 1,3 раза – до 1,936 млрд долл., профицит внешней торговли услугами вырос в 2,3 раза – до 245 млн долл.

Увеличила на 14,9% за первые три месяца 2018 года Украина товарооборот с Россией в сравнении с аналогичным периодом прошлого года– до 2,6 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные НБУ. Этот прирост обеспечил возросший объем импорта – на 28,4%, тогда как экспорт сократился на 10,1%. Отрицательное сальдо торговли с РФ возросло со 692 млн долл. до почти 1,2 млрд.

Вырос на 17,7% в годовом исчислении товарооборот Украины со странами ЕС в январе-марте – до 8,6 млрд долл. Возрос как объем экспорта – на 26,5%, так и импорта – на 10,7%. Отрицательное сальдо торговли со странами ЕС сократилось с 878 млн долл. до 465 млн. Доля товарооборота со странами ЕС в общем объеме внешней торговли Украины январь-март 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года возросла с 35,3% до 37,7% с РФ – с 11% до 11,5%.

Составляла 56,38% доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 апреля, что на 0,18 процентных пункта больше, чем месяцем ранее.

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78,87 млрд грн составили доходы государственного бюджета в апреле, что на 2,2% больше планового показателя, сообщила Государственная казначейская служба. По сравнению с апрелем прошлого года бюджетные поступления сократились на 6,17 млрд грн, или на 7,2%, что связано с проведенной в апреле-2017 спецконфискацией почти на 30 млрд грн. Общий фонд (спецконфискация учитывалась по спецфонду) получил в минувшем месяце 73,38 млрдгрн, что на 4,3% больше плана и на 44,6% превышает показатель годичной давности. В целом по итогам четырех месяцев 2018 года доходы госбюджета составили 272,45 млрд грн, отставание от плановых показателей сократилось до 1,8%, а по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года достигнут рост доходов на 4,9%.

Сократила в 2,2 раза Украина в январе-апреле импорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

55,9 млн куб. м газа в сутки закачивали в начале мая в подземные хранилища, что в 1,9 раза больше показателя третьей декады апреля и в 2,7 раза выше показателя второй декады прошлого месяца.Такая закачка практически соответствует темпам мая прошлого года, тогда как в 2016 году активное пополнение хранилищ началось лишь со второй половины июля.

Возросли на 1,3% международные резервы Украины в апреле 2018 года и по состоянию на 1 мая составляли 18,421 млрд долл.

Увеличился на 3,8% объем экспорта натурального меда в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили в ГП "Держзовнишинформ". Было экспортировано 4 тыс. тонн на сумму 8,99 млн долл., что в натуральном выражении на 3,8% больше, чем в феврале, но в стоимостном выражении в марте было экспортировано на 2% больше.

15-20 млн долл. могут оставить в Украине иностранные туристы после финала Лиги Чемпионов. По мнению НБУ, объемы этого дополнительного предложения валюты существенного влияния на валютный рынок не окажут.

43 млрд грн налогов НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-апреле уплатили в государственный бюджет. Эти поступления составили 19,3% общих доходов госбюджета за четыре месяца. Зе весь прошлый год "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании уплатили в государственный бюджет 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

Выросли на 13,8% таможенные поступления в государственный бюджет в январе-апреле и составили 107,4 млрд грн. При этом в апреле таможенные платежи выросли на 4,4% – до 26,4 млрд грн.

460 млн грн поступило за четыре месяца 2018 года в государственный бюджет от аренды госимущества, годовой план по данному показателю выполнен на 46%.

8,672 млрд грн прибыли получили платежеспособные банки Украины за январь-март, что в 1,7 раза выше показателя за аналогичный период 2017 года. При этом прибыль получили 68 из 82 работающих банков.

Мир

Увеличилось на 164 000 количество рабочих мест в США в апреле, а уровень безработицы сократился до 3,9% – это самый низкий показатель с декабря 2000 г. Средняя почасовая заработная плата в стране продолжает расти, но увеличилась лишь на 2,6% по сравнению с апрелем прошлого года. Последние полгода уровень безработицы в США оставался на уровне 4,1%. Если тенденция продолжится, то этот показатель, по прогнозам властей, в текущем году может достигнуть 3,7% впервые с 1969 г.

60% работающего населения во всем мире или 2 млрд чел., , официально не устроены на работу. Об этом сообщается в докладе Международной организации труда.В Африке неформально работают почти 86% работающих, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в арабских государствах – примерно 68%, в Северной и Южной Америках – 40%, в Европе и Центральной Азии – 25%.

552 млн евро предлагает выделить Еврокомиссия в новом бюджете ЕС на 2021-2027 гг. на закрытие в Литве Игналинской АЭС. Литва обязалась закрыть станцию при вступлении в Евросоюз. Она должна быть окончательно закрыта к 2039 году. Первый реактор был остановлен в конце 2004 года, второй – в конце 2009 года.Ранее министерство энергетики Литвы подсчитало, что на закрытие ИАЭС нужно еще в общей сложности 1,3 млрд евро, а в финансовой перспективе ЕС на 2021-2027 годы – около 780 млн евро. На закрытие станции, начиная с 2007 года, ЕС уже предоставил около 1,3 млрд евро.

Увеличат в два раза с 5 до 10 млн долл. США размер финансовой помощи для укрепления кибербезопасности Украины, сообщил помощник государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Девять штатов США уже признали Голодомор геноцидом украинского народа, сообщило посольство Украины в Вашингтоне.

Дополнительно 3,5-4 млрд евро в год потребуют от ФРГ перечислять в бюджет ЕС. Это необходимо для того, чтобы компенсировать новые расходы и потери из-за предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) – заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

Будут сокращены на 5% ассигнований на нужды фермеров, включенные в бюджет ЕС. Эксперты считают, что может привести к росту цен на продовольствие в Евросоюзе.

Почти двойное удорожание канадских виз ожидается из-за того, что консульскому сбору добавится еще и плата за сбор биометрических данных. В результате обычная туристическая виза, которая сейчас обходится заявителю в 100 канадских долларов (75 долларов США), теперь будет стоить 185 долларов (140).

В отношении семи голландских компаний которые подозреваются в нарушении санкций Евросоюза, введенных против РФ, прокуратура Нидерландов проводит расследованиеотносительно причастности этих компаний к строительству моста, соединяющего РФ и Крым. Если они будут признаны виновными в нарушении санкций, то им как юридическим лицам могут грозить штрафы до 820 тыс. евро. Максимальное наказание физическим лицам составляет штраф в размере 82 тыс. евро или лишение свободы сроком на шесть лет.

С 2021 года может начаться предварительная авторизация иностранцев, которые хотят въехать в Шенгенскую зону в рамках безвизового режима.Накануне поездки через онлайн-заявку нужно будет получить разрешение, рассмотрение заявки будет стоить 7 евро.

250 млн гектолитров составил в 2017 году мировой объем производства вина. Этот показатель снизился на 8,6% по сравнению с 2016 годом. И это самый низкий уровень производства вина с 1957 года, когда он упал до 173,8 млн гектолитров.