Погодные качели, задержание Грымчака и рекордный рост экономики: итоги дня

/ Фото: НБУ

Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил. При этом в госпиталь Днепра с передовой доставили тяжелораненого бойца.

151 населенный пункт в пяти областях оставался обесточенным утром 15 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

16 августа из Херсонской области в Киев отправится баржа с 400 тонн арбузов.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с представителями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры (ГПУ) и Службы безопасности Украины задержали на взятке в 480 тыс. долларов заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника.

274 участника ВНО в этом году получили 200 баллов, 8 из них получили 200 баллов по двум предметам и один – по трем. При этом по математике 200 баллов получили 98 абитуриентов, по химии – 77, по английскому языку – 36, по биологии – 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины – 13, по физике – 4, по немецкому языку, испанскому языку и географии – по одному. Наибольшее количество 200-балльников в Киеве (63), во Львовской области (41), Харьковской (25) и Днепропетровской областях (20).

10,9% участников ВНО в этом году запросили тестовые задания по физике на русском языке, а по другим предметам от 3,4% до 8,6% абитуриентов. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования

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17,8% девочек и лишь 6,6% мальчиков показали высокий уровень при тестировании по украинскому языку. На достаточном уровне экзамены сдали 32,8% девочек и 21,7% мальчиков, средний уровень продемонстрировали 39,5% девочек и 47,8% мальчиков, а начальный – 9,9% девочек и 23,8% мальчиков. По данным УЦОКО, по другим предметам результаты по гендерному признаку распределились приблизительно таким же образом.

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С 12 декабря авиакомпания SkyUp запустит рейс Киев – Турин. Полетная программа из Киева на этот итальянский горнолыжный курорт будет выполняться в период зимней навигации.

Увеличилось на 14 тысяч за прошлый год количество поданных украинцами деклараций, а задекларированных доходов – на 27 млрд грн. Сумма налога на доходы физических лиц выросла на 1 млрд грн, военного сбора – на 200 млн грн. Наибольшие суммы налога на доходы уплачены киевлянами (2 млрд грн), жителями Киевской (120 млн грн), Харьковской (106 млн грн) и Одесской (104 млн грн) областей.

Поднялся до 35°С в столице 13 августа столбик термометра, впервые в этом году. Исторически же самым жарким было 13 августа 2010 года, когда температура достигла 36,6°С. С 15 августа в Украину пришло похолодание. А разгулявшаяся в последние дни непогода наделала немало беды в западных областях Украины. стихия оставила без света 205 населенных пунктов. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо. Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы:

Вынесли 16 497 постановлений патрульные Киевской области за январь-июль за превышение скорости движения. Из них: за превышение более чем на 20 км/ч – 14 233 постановления; за превышение более чем на 50 км/ч – 2 264 постановления. Полицейские фиксировали нарушения с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM.

По четырем предметам, а не как сейчас по трем в 2021 году абитуриенты будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Два предмета – украинский язык и математика – будут обязательными для всех независимо от типа учебного заведения. Третий предмет – история Украины либо иностранный язык. Четвертый предмет – по выбору абитуриента – из существующего и сейчас перечня. Тесты по украинскому языку и математике будут двухуровневыми.

11,3 млн пенсионеров насчитывалось в Украине по состоянию на 1 июля. Пенсионеры по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) – средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) – 2547 грн, при потере кормильца (6%) – 2853 грн, по выслуге лет (5%) – 4124 грн, социальные пенсии (1%) – 1571 грн.

Экономика

Ослабил на 7 копеек до 25,32 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 16 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 15 августа.

Завершить взыскание долга в 3 млрд долларов (с учетом процентов) с "Газпрома" рассчитывает "Нафтогаз Украины" в конце 2020 года, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Нафтогаз добился ареста активов Газпрома в Великобритании и Нидерландах, а также ограничительных мер в Люксембурге и Швейцарии, поскольку в этих странах нет активов российской компании, которые можно было бы заморозить.

Вырос на 4,6% по итогам второго квартала 2019 года реальный ВВП Украины в годовом выражении. Этот показатель является наивысшим с четвертого квартала 2016 года. В первом квартале 2019 года рост реального ВВП составлял 2,5%. При этом по отношению к первому кварталу 2019 года ВВП во втором квартале вырос на 1,6%.

Зафиксировано 36 случаев заболевания АЧС (африканской чумой свиней) на территории 16 областей за 7 месяцев, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщила Госпродпотребслужба. В целом с 2012 по 2019 годы в Украине из-за вируса АЧС уничтожено 194 тыс. свиней, в том числе 175 тыс. – в специализированных хозяйствах и 19 тыс. – в частном секторе.

Составило 1,619 млрд долларов отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии, что на 65,6% больше, чем в январе-июне 2018 года, сообщила Государственная служба статистики. При этом экспорт товаров и услуг возрос на 5,9% – до 29,544 млрд долларов, импорт – на 7,9%, до 31,164 млрд долларов.

Мир

Google остается самым популярным поисковиком в США: 94% всех поисковых запросов отправляются с сервисов, принадлежащих компании Google. На основной поисковик приходится 69,4%, Google Images -20,5%, YouTube – 2,98%, Google Maps – 0,75%. Выше 1% доля только у Amazon (1,99%), Yahoo! (1,41%) и Bing (1,18%).

Центральный банк Бразилии будет продавать наличные доллары из валютных резервов из-за падения курса национальной валюты – реала. Всего планируется продать около 3,8 млрд долларов, что составляет 1% от общего размера резервов. Власти Бразилии решили пойти на такой шаг впервые с 2009 года.

Несколько тысяч военных КНР сосредоточены вблизи границы с Гонконгом, где не прекращаются протесты. Вероятно, они принадлежат к военной полиции.

Компания Amazon будет отдавать непроданный товар на благотворительность, вместо утилизации. В рамках программы "Пожертвования Amazon" компания планирует передавать сотни тысяч единиц товаров, которые поставщики не смогли продать, в некоммерческие организации США и Британии.

Компания Jaguar просит изменить определения слова "автомобиль" в Оксфордском словаре английского языка. Британцы считают, что нынешнее описание этого слова не подходит под электрокары. Сейчас на сайте OxfordDictionaries.com термин "автомобиль" толкуется как "дорожное транспортное средство, обычно с четырьмя колесами, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания и способное перевозить небольшое количество людей".

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