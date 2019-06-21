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Поголовье свиней упадет на 35%: фермеры дали прогноз

21 июня, 12:43

В профильной ассоциации озвучили причины сложившейся ситуации

Фото: REUTERS/Ryan Woo
Фото: REUTERS/Ryan Woo.

Поголовье свиней в Украине перестало падать, но в домашних хозяйствах к 2025 году может сократиться на 35%, до 1,7 млн голов. Такой прогноз обнародовала профильная ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ).

При этом, как отмечают специалисты, сейчас более 40% общего поголовья свиней в Украине приходится именно на приусадебный сектор.

"В последние пять лет количество свиней в домохозяйствах населения сокращается в среднем на 7,5% в год. Так, в 2015 году поголовье свиней в приусадебном секторе насчитывало 3,6 млн голов, в этом году оно равно 2,6 млн", – заявила гла ассоциации Оксана Юрченко.

По ее словам, поголовью вредят вспышки африканской чумы свиней, которые усугубляются отсутствием идентификации животных в хозяйствах населения и низкий уровень биобезопасности.

"В случае подозрения на африканскую чуму, владельцы таких свиней пытаются как можно быстрее их сбыть, что способствует распространению болезни. Продажа неидентифицированных подворно забитых свиней на стихийных рынках, в свою очередь, затрудняет контроль эпизоотической ситуации в стране", – отметила Юрченко.

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Она напомнила, что с 1 января 2025 года вступит в силу положение о запрете на реализацию на рынках животных, забитых подворно: в соответствии с положениями закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" к продаже будут допускать только свинину с сертифицированных боен. По ее словам, эта норма поможет исправить ситуацию.

Ранее уже сообщалось, что украинские аграрии считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. Если в стране возникает нехватка свинины, ее уже привычно компенсируют за счет импорта.

Впрочем, эксперты считают, что у Украины есть шанс стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

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Тег свиньи, поголовье, АПК , фермеры, свиноферма, Свиноводы Украины

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