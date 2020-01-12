Пограничники отчитались об уменьшении очередей на западной границе

После праздников в страны ЕС возвращается много украинцев, которые там временно проживают или учатся

/ Фото: Сегодня

В пунктах пропуска на границе со странами ЕС, где скоро собираются упростить для украинцев въезд в Шенгенскую зону, за последние сутки наблюдалось значительное скопление транспортных средств, однако утром в воскресенье очереди уменьшились. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Как и предполагалось, после завершения рождественских и новогодних праздников в страны Евросоюза возвращается значительное количество наших соотечественников, которые там временно проживают или учатся. Поэтому в некоторых пунктах пропуска за последние сутки наблюдалось значительное скопление транспортных средств. Но уже сегодня по состоянию на 9:00 наблюдается значительное уменьшение очередей на границе", – рассказали в пресс-службе.

Пограничники отметили, что для уменьшения очередей было в разы увеличено количество пограничных нарядов, прежде всего по проверке документов и осмотра транспортных средств, усилены режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнены вопросы взаимодействия с пограничными службами сопредельных стран.

Утром на границе с Польшей было больше всего транспортных средств в пункте пропуска "Краковец", небольшие скопления авто наблюдались в пункте "Грушев", "Шегини", "Смильнице", "Ягодине". В других пунктах пропуска очередей нет.

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На границе со Словакией своей очереди на пересечение ждали авто в пункте пропуска "Ужгород" и "Малый Березный".

На границе с Венгрией очереди были в пункте "Тиса", "Вилок", "Косино", "Лужанка", но совсем не было скопления авто в пункте "Дзвинкове".

На границе с Румынией очередей нет.

Государственная пограничная служба просит граждан по возможности выбирать пункты пропуска, которые не загружены.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцам станет удобнее ездить в Польшу на поезде, поскольку правительство разрешило открыть международный пункт контроля на железнодорожном вокзале во Львове.

Также мы писали о том, что, по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тысяч украинских заробитчан.

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