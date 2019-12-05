Пограничники рассказали, сколько взяток им предложили в 2019 году

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Украинские пограничники, которые регулярно отчитываются об обнаружении запрещенной в Украине продукции, в 2019 году отказались от взяток на более 1,6 млн грн. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Только в этом году мы фиксируем более 550 случаев попыток предоставления неправомерной выгоды нашему персоналу и случаи, когда наш персонал отказывался от этих взяток на общую сумму более 1,6 млн грн" – сказал он во время конференции в Киеве.

Для Госпогранслужбы важно сформировать репутацию как ведомства с нулевой толерантностью к коррупции, отметил Дейнеко.

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Кроме того, он подчеркнул, что в этом году украинцы стали больше доверять пограничникам.

"Наша цель, чтобы пограничник ассоциировался в обществе не с очередями на границе, не со взятками, попытками давить на людей, которые пересекают государственную границу, а ассоциировался с преданностью государству, честным, патриотическим отношением к гражданам и исполнением своих обязанностей", – добавил Дейнеко.

Среди приоритетов дальнейшей работы Госпогранслужбы руководитель назвал повышение уровня пограничной безопасности, в частности, путем внедрения системы технической интеллектуальной защиты границы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Запорожской области пограничники и полицейские Бердянска обнаружили почти тонну контрафактного алкоголя.

А в октябре в Киеве задержали группу иностранцев-наркоторговцев с крупной партией героина. Во время операции изъято более 300 кг наркотика:

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