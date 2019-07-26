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Экспериментальный вариант: поможет ли Украине новый маршрут поставок газа

26 июля, 08:53

Сжиженный газ не может напрямую поступать в страну, но есть альтернатива

Трансбалканский газопровод (TANAP)
Трансбалканский газопровод (TANAP). Фото: Getty Images

В компании "Оператор газотранспортной системы Украины" сообщили о планах с 2020 года начать поставки газа в Украину через Трансбалканский газопровод (TANAP). Речь идет о поставках катарского сжиженного газа (LNG), который будет играть роль некой "перестраховки" и будет сдерживать "Газпром". Об этом сайту "Сегодня" рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Это, скорее, будет экспериментальный вариант. Суть его в том, что можно разгрузиться танкеру с катарским сжиженным газом на турецком терминале в Мраморном море, дальше этот газ (после регазификации – Ред.) поступает в ГТС", – объяснил эксперт.

Как известно, сжиженный газ напрямую в Украину поступать не может, поскольку действует запрет Турции на прохождение танкеров через Босфор и Дарданеллы. Поэтому "Оператор ГТС" планирует протестировать схему получения сжиженного газа после регазификации Трансбалканским газопроводом, говорит Гончар.

"Точно такая же схема будет отработана и с другим LNG-терминалом в польском Свиноуйсьце, – продолжает эксперт. – Туда также может прийти танкер с, например, американским газом, и в принципе, все будет по той же схеме: он разгрузится в Свиноуйсьце, а мы сможем получить это в регазифицированном виде как трубопроводный газ на границе Польши и Украины".

Успеть протестировать схему и начать поставки с 2020 года вполне реально и даже необходимо, говорит эксперт.  

"Ситуация может измениться в условиях чрезвычайно холодной зимы и дефицита газа на споте (спотовом рынке – Ред.), прерывания Россией транзита... Поэтому сжиженный газ, доставленный не важно – из Катара, из США – он по этой цене может быть конкурентоспособным по отношению к газу на спотовом рынке на то время", – сказал аналитик.

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Кроме того, присутствие LNG будет нашим "козырем" против "Газпрома". 

"Когда цена прыгает на спотовом рынке, и там дефицит газа, тогда он компенсируется за счет LNG-поставок. Это как раз и не дает прыгать к космическим высотам ценам на обычный трубопроводный газ на спотовом рынке... Это поможет нам не давать возможность желающим выйти вновь на украинский рынок, тому же "Газпрому", и завышать цены", – объяснил он.

Выгода от поставок такого газа подкреплена и международной практикой, уверен эксперт.

"На испанском рынке, где доминирует дорогой сжиженный газ, цена на газ для внутренних потребителей была ниже, чем цена на газ на немецком рынке, где сжиженного газа почти нет, а есть в основном дешевый трубопроводный газ из России. Если работает конкурентный механизм на рынке, то поставщик сжиженного газа учитывает это – он не может загонять цену газа на космические высоты", – добавляет Гончар.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


В 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза.

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Тег газ, Газпром, ГТС, оператор, Нафтогаз Украины, TANAP, СПГ, LNG, сжиженный газ, импорт газа, Трансбалканский газопровод

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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