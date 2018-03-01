"Покупай украинское": Рада отстаивает закон перед послом ЕС

Законопроект не дискриминирует европейских инвесторов и не ограничивает свободную торговлю Украины с ЕС, уверены депутаты

Более 50 народных депутатов Украины призвали посла Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли и главe Генерального директората Еврокомиссии Кристиана Даниельссона прекратить безапелляционные критические высказывания и навешивание политических ярлыков относительно украинского законодательства и деятельности национального парламента.

Как отмечается, такое поведение дипломатов грубо противоречит статье 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Она предусматривает, в том числе, обязанность дипломатов "уважать законы и постановления государства пребывания, не вмешиваться во внутренние дела этого государства".

Коллективное депутатское обращение послу ЕС вручил председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк во время парламентской совещания при участии председателя ВР, премьер-министра, членов правительства и глав парламентских комитетов.







В последнее время со стороны дипломатов и чиновников ЕС неоднократно звучала критика законопроекта №7206 "Покупай украинское, плати украинцам", принятого Верховной Радой Украины за основу 241 голосами и широко поддерживаемого украинским обществом и ведущими производственными ассоциациями. Законодатели подчеркнули, что это уже не первый случай и их терпение лопнуло.

"Раньше мы уже слышали от имени Представительства ЕС и высокопоставленных Еврокомиссии необоснованную критику закона о 10-летнем моратории на экспорт леса-кругляка и временном повышении вывозной пошлины на металлолом. Считаем подобные заявления такими, которые не учитывают реальный социально-экономический и безопасности-политический контекст и не соответствуют духу дружественных отношений и уровню стратегического сотрудничества между ЕС и Украиной", – заявили украинские парламентарии.

В депутатском обращении также отмечается, что законопроект №7206 "Покупай украинское, плати украинцам" никоим образом не дискриминирует европейских инвесторов, не ограничивает свободную торговлю Украины с ЕС или другими торговыми партнерами. На самом деле, он, с учетом лучшего мирового опыта, вводит многофакторную модель государственных закупок, которая поднимет инвестиционную привлекательность Украины, создаст экономические стимулы для локализации в Украине производства, укрепит украинскую экономику, а, следовательно, и обороноспособность государства как форпоста западной цивилизации.

Украинская сторона убеждена – законопроект соответствует как отечественным, так и европейским интересам и не противоречит ни Соглашению с ВТО, ни Соглашению о свободной торговле с ЕС, поскольку подпадает под разрешенные исключения из них.

Между тем, в интернете продолжается всеукраинский флешмоб производителей и предпринимателей в поддержку "Покупай украинское, плати украинцам".

Как сообщалось, ТОП-5 объединений промышленников, предпринимателей и работодателей Украины (ФРУ, УСПП, ТПП, УАВ, Совет предпринимателей при КМУ) требуют немедленного принятия Верховной Радой законопроекта №7206 "Покупай украинское, плати украинцам", инициированного Олегом Ляшко, Виктором Галасюком и несколькими десятками нардепов. В ряды объединений, которые обратились к руководству государства в поддержку законопроекта №7206, входят десятки тысяч предприятий, генерирующих более 80% ВВП Украины и представляющих все секторы и отрасли национальной экономики.