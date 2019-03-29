Покупка газа и закачка в ПХГ: у кого Украина возьмет деньги

О планах "Нафтогаза" сообщил Коболев

Фото: "Укртрансгаз".

Покупка газа и закачка в ПХГ: у кого Украина возьмет деньги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/637/220/5c8637220ec53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/637/220/5c8637220ec53.jpg 2019-03-29T19:04:00+02:00 Экономика О планах "Нафтогаза" сообщил Коболев

Компания "Нафтогаз Украины" планирует привлечь финансирование международных финансовых организаций для покупки газа и его закачки в подземные хранилища (ПХГ) в этом межотопительном сезоне. Об этом заявил компании Андрей Коболев.

При этом он не назвал никаких организаций и сроков.

"Это будут международные финансовые организации, типа ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития. – Ред.)", – сказал глава "Нафтогаза".

По его словам, компания также рассматривает возможность размещения евробондов, но решения пока нет.

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Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

Ранее Коболев заявил, что "Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ на случай, если транзит российского газа через Украину прекратится после 2019 года.

Последние трехсторонние переговоры по газу между Украиной, ЕС и Россией прошли в январе. По словам заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского, следующая встреча планируется на май, а итоговая может состояться в сентябре-октябре 2019 года. При этом он ожидает, что Киеву и Москве удастся договориться.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев сделает все возможное ради реализации "плана А", который предусматривает заключение нового транзитного соглашения в полном соответствии с законами ЕС. При этом Украина разработала "план Б" с участием США, если договориться о продолжении транзита российского газа не удастся.

Комментируя слова Зеркаль, профессор Клаудия Кемферт, возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований в Берлине (Германия), заявила, что Украине нужен "план Б", но с другим смыслом – для нее это синоним слова "реформы" в энергетической отрасли.

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