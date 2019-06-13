Полиция готовится к выборам, абитуриенты сдают ВНО: итоги дня

Главные события 13 июня в Украине и мире

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Общество

28 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7 тыс. были ранены. С начала 2019 года были зафиксированы 70 жертв: 12 человек погибли и 58 были ранены.

135 тысяч правоохранителей будут привлечены к обеспечению правопорядка на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

84% абитуриентов сдали внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, по математике – 81,83%, по физике – 85%. Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Президент Владимир Зеленский посетит в понедельник, 17 июня, с официальным визитом Францию, а 18 июня – ФРГ.

Зарегистрировала 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом за 20 дней парламентской избирательной кампании полиция. В 30 случаях эти сообщения касались возможных фактов подкупа избирателей, в 25 – незаконной агитации.

Выросли с 11,2 до 11,4% годовых в мае средние ставки по новым депозитам для населения в гривне, а в валюте – снизились с 2,6 до 2,5%.

Экономика

Ослабил на 2 копейки до 26,42 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 14 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 июня.

Министерство экономического развития и торговли опубликовало проект тарифов на использование звукозаписей песен в заведениях и публичных местах и объявило о начале процесса их обсуждения. Проект разработан организацией коллективного управления "Украинская лига авторских и смежных прав".

2,9 млн грн по решению суда обязано возвратить в бюджет ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" за несвоевременный ремонт и поставку истребителей МиГ-29.

Предоставят Украине 695 млн долларов США в виде технической помощи на протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь

Увеличили на 4,13 млрд грн нерезиденты по итогам проведенных во вторник первичных аукционов свой портфель ОВГЗ – до нового рекордного уровня 48,65 млрд грн. Почти весь приток вложений нерезидентов – 3,82 млрд грн – вновь пришелся на гривневые бумаги, объем которых в их собственности достиг 47,97 млрд грн.

Сократились на 7,1% чистые международные резервы НБУ за май – до 9,202 млрд долл. С начала года эти резервы сократились на 4,6%. Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.

Нарастила до рекордных 39% Украина текущую выборку по кредитам Всемирного банка с прежнего максимума за годы сотрудничества с этим кредитором на уровне 30% в 2013 году.

Сократились на 2,5% за май остатки в банках по гривневым кредитам и на 2,2% с начала года – до 597,4 млрд грн. Остатки по валютным кредитам сократились на 1,7% за май и на 4% с начала года – до 15,9 млрд долл.

Мир

Отреагировал активным ростом нефтяной рынок на сообщения об атаках на два танкера в Оманском заливе, опасаясь перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. Сегодня, 13 июня, августовские фьючерсы на Brent подорожали на 3,84%, а стоимость фьючерса на WTI на июль увеличилась на 3,44%. Вчера же цена Brent упала на 3,7%, WTI – на 4% на данных министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране.

Литва очень успешно разместила два выпуска еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд евро: 10-летние на 650 млн евро и 30-летние на 850 млн евро. Выпуск 10-летних бумаг размещен по ставке 0,5% годовых – самой низкой за всю историю заимствований Литвы. 30-летние бонды Литва разместила второй раз за всю историю заимствований. Они размещены по ставке 1,625%.

Власти Беларуси заявили о проблемах с привлечением российского госкредита в размере 600 млн долларов и последнего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 млн долларов. Беларусь выполнила все условия для получения этих средств.

2 млрд кубометров сжиженного газа Польша согласилась дополнительно купить у США за 8 млрд долларов.

Больше всего голосов по итогам первого тура голосования в парламенте за нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании получил бывший министр иностранных дел Борис Джонсон – 114 голосов, а его ближайший конкурент – 43. Всего же во второй тур выборов вышли 7 человек.

Еще 1000 американских военнослужащих будут размещены в Польше на ротационной основе. Сейчас в стране на ротационной основе находятся около 4500 военнослужащих США.

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