Политика Трампа обвалила цены на нефть

Баррель эталонной марки Brent уже стоит меньше 65 долларов

Фото: REUTERS/Nick Oxford.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение после резкого падения на данных об изменении коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе. Негативное влияние на настроения участников рынка оказало также сообщение о том, что США вводят пошлины на все товары из Мексики. Нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире, отмечают эксперты.

Так, июльские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 11:50 по киевскому времени подешевели до 64,33 доллара за баррель. В четверг, 30 мая, их цена упала на 3,71%,, составив на закрытие 66,87 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились до 55,82 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 3,77% и завершила день на отметке 56,59 доллара.

Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов – на 1,4 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на прошлой неделе на 16 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) – до 12,3 млн б/с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов – упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов – на 225 тыс. баррелей.

Напомним, также ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке.

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