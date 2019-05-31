Политика Трампа обвалила цены на нефть
Баррель эталонной марки Brent уже стоит меньше 65 долларов
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение после резкого падения на данных об изменении коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе. Негативное влияние на настроения участников рынка оказало также сообщение о том, что США вводят пошлины на все товары из Мексики. Нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире, отмечают эксперты.
Так, июльские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 11:50 по киевскому времени подешевели до 64,33 доллара за баррель. В четверг, 30 мая, их цена упала на 3,71%,, составив на закрытие 66,87 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились до 55,82 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 3,77% и завершила день на отметке 56,59 доллара.
Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов – на 1,4 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на прошлой неделе на 16 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) – до 12,3 млн б/с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов – упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов – на 225 тыс. баррелей.
Напомним, также ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке.
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