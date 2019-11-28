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Политика властей, направленная на энергокапитуляцию Украины, становится системной – Арьев

28 ноября, 20:42

По мнению народного избранника, нынешняя политика может привести к дестабилизации экономики и политики

/ Фото: Pixabay

Политика украинских властей, направленная на энергетическую капитуляцию страны, и носит системный характер и может привести к дальнейшей дестабилизации экономической и политической ситуации в Украине. Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Арьев.

"Собственно, эта политика становится системной. И я вижу, что, к сожалению, у тех, кто сегодня являются бенефициарами президентства Зеленского, есть аппетит большой на легкие деньги благодаря доступу к российским энергетическим ресурсам. И электроэнергия – это было только начало. То, что выстраивалось за последние 5 лет в плане энергетической независимости Украины, сложно и упорно, сейчас пытаются разрушить в угоду нескольким людям ради кратковременной выгоды", – сказал Арьев.

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Депутат отметил, что за последние годы Украина пыталась спрыгнуть с российской энергетической иглы, однако сейчас действия власти отбрасывают страну назад.

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"Сейчас нас пытаются отбросить назад. Если это произойдет, в сочетании с другими событиями, которые непосредственно энергетики не касаются, это может привести к очень серьезной дестабилизации в Украине. И особенно на уровне гражданско-политическом", – прогнозирует Арьев.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом тока из России.

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энергетика экономика Арьев

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