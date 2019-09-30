Политолог: НАБУ работает в интересах власти и приближенных олигархов

/ Фото: НАБУ

Правоохранительные и антикоррупционные органы в Украине работают не столько по закону, сколько по требованию властей и приближенных олигархов. Об этом написал политолог Петр Олещук в своем блоге на "Лига.net".

Петр Олещук обращает внимание, что в отстаивании интересов близкого к новой власти бизнесмена Игоря Коломойского правоохранительные органы демонстрируют чрезвычайную оперативность. И в качестве примера приводит ситуацию с ПриватБанком, где НАБУ изымает документы с юридической защиты банка от Коломойского в судах, и дело по формуле "Роттердам+", от внедрения которой Коломойский потерял значительную часть прибыли.

"Интересное дело – Коломойский vs ПриватБанк. По инициативе НАБУ, юристов, защищающих интересы государственного банка, заставляют "раскрыть карты" относительно их позиции. Что может быть лучше для Коломойского, чем знать, на чем именно базируется юридическая позиция противника. Вообще очень специфичная ситуация – госорган (НАБУ) действует против госбанка ПриватБанк в пользу олигарха", – написал Олещук.

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Аналогичная ситуация, по мнению политолога, и с расследованием формулы "Роттердам+".

"Общеизвестно, что Коломойский был очень "обижен "на авторов так называемой формулы "Роттердам+", которая существенно влияла на доходность его ферросплавного бизнеса. И вот – уже 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили шести лицам, "причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, "в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков". Правда, потом все оказалось не совсем так, как в первоначальной версии. В частности, НАБУ уже сообщило, что к самой формуле "Роттердам+" они претензий не имеют, считают ее вполне рыночной и оправданной, а есть вопросы только к обоснованности включения "стоимости доставки" угля ... Вероятно, и эту претензию снимут – ибо все понимают , что уголь в ТЭС надо довезти. Но в любом случае здесь уже "эффективность" и скорость следственных действий не может не броситься в глаза", - написал Олещук.

Такие примеры он считает свидетельством того, что в Украине правоохранительные органы работают, прежде всего, на защиту интересов отдельных, близких к власти олигархов.

"Украинская власть сама себя таким образом позиционирует – правоохранительные и антикоррупционные органы работают не столько по закону, сколько по требованию властей и приближенных к ней олигархов", – отметил Полищук.

Напомним, 24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по делу "Роттердам+", ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что в бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+".

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам+".

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