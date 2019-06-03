"Чемодан без ручки": как санкции США повлияют на "Северный поток – 2"

Мнения экспертов о предложенных Штатами ограничениях разделились

Фото: nord-stream.com

В официальной базе Конгресса США был зарегистрирован законопроект, направленный на противодействие "Северному потоку – 2". В нем предлагается комплекс запретительных мер и санкций, которые американские власти могут использовать в отношении физических и юридических лиц, задействованных в прокладке морских трубопроводов проекта.

Как введение санкций повлияет на реализацию проекта, "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, предложенные санкции – "половинчатое решение".

"Это санкции не против акционеров "Северного потока – 2", а против компаний, которые предоставляют услуги с прокладки трубопроводов. Это усложнит задание для акционеров и бенефициаров "Северного потока – 2", но я не думаю, что критически задержит", – сказал он.

Омельченко полагает, что США заинтересованы заблокировать проект, но не готовы идти на конфронтацию ни с Германией, "главным союзником по НАТО", ни с Россией – "страной, которую США стараются использовать в борьбе с Китаем".

К тому же, "рупоры" проекта найдут способы обойти санкции, убежден эксперт.

"Участники "Северного потока – 2" достаточно изобретательны и вероятно будут вместе с транспортными компаниями перезаключать разные договоры через офшоры… Найдут схемы", – отметил он.

А по словам главы Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергея Дяченко, санкции США снизят финансовую привлекательность проекта.

"Лучше, чтобы это произошло год назад – было больше шансов остановить "Северный поток – 2"… Может и остановить, а может и сделать проект "чемоданом без ручки" – он выйдет слишком дорогим и бесприбыльным", – говорит Дяченко.

Вместе с тем, другие заинтересованные в проекте государства могут поддержать компании, которые попали под санкции.

"Большой вопрос – будет ли Германия идти на конфронтацию со Штатами, когда примут закон", – отметил эксперт.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявлял, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2". "Сопротивление "Северному потоку – 2" все еще очень активно в США", – подчеркнул Перри.

Обещание санкций США против "Северного потока – 2" уже вызывало бурную реакцию Кремля. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления – это негодный политический инструмент".

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенеслина вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута – таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Чемодан без ручки": как санкции США повлияют на "Северный поток – 2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"