Положение переселенцев в Украине остается тяжелым, рост ВВП замедлился: итоги дня

У 39% внутренне перемещенных лиц денежных средств хватает только на питание

Положение переселенцев в Украине остается тяжелым, рост ВВП замедлился: итоги дня Сергей Гусев 2019-04-09T20:00:00+03:00 Экономика У 39% внутренне перемещенных лиц денежных средств хватает только на питание

Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, трое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Ниже эпидемического порога на 62% в украинской столице сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, всего зарегистрировано 9652 больных, сообщили в Киевской горгосадминистрации. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 7,6%.

У 39% внутренне перемещенных лиц денежных средств хватает только на питание, а 12% вынуждены экономить даже на этом, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц.

Переименовано 987 населенных пунктов и почти 52 тыс. топонимов в Украине в рамках декоммунизации. Демонтировано около 2,5 тыс. памятников и памятных знаков, содержащих пропаганду тоталитарного режима, сообщили в Украинском институте национальной памяти.

28% внутренне перемещенных лиц планируют вернуться на прежнее место проживания после завершения конфликта, еще 15% допускают такую возможность в будущем, а 34% – не намерены возвращаться, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц.

Расследует 724 уголовных производства Национальное антикоррупционное бюро по состоянию на март 2019, в рамках которых 158 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Экономика

Ослабил на 5 копеек до 26,70 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 10 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 9 апреля.

Вырос на 1,2% реальный валовый ВВП в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую оценку сделало Минэкономразвития.

Глава "Нафтогаза Украины" в условиях угрозы прекращения с 1 января 2020 года контрактов с российским "Газпромом" призвал участников рынка газа к формированию страховых запасов. "Европейская практика и украинский закон "О рынке газа" предусматривает создание страховых запасов всеми без исключения компаниями-поставщиками газа. В прошлые годы норма о страховом запасе игнорировалась. Сейчас самое время вернуться к этому вопросу. Совместными усилиями правительство, "Нафтогаз" и все участники газового рынка должны надлежащим образом подготовиться к следующему отопительному сезону".

1,5 млрд евро Европейский инвестиционный банк уже направил на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине и планирует продолжать деятельность по финансированию проектов для малого и среднего бизнеса, сообщил руководитель представительства ЕИБ в Украине.

С 19 апреля итальянский лоукост Ernest Airlines запустит рейс из Одессы в столицу Италии – Рим. Это первый прямой рейс между двумя городами, он будет выполняться дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Составляет минус 47% на сегодня баланс доверия-недоверия к НБУ, а к банкам – минус 59% – таковы результаты опроса Центра Разумкова. В прошлом году соответствующие показатели составляли минус 60% и минус 70% соответственно.

Минэкономразвития не поддержало проект постановления Укрзализницы об автоматическом повышении тарифов. В министерстве подчеркнули, что способ государственного регулирования тарифов путем их "автоматической индексации" законом не предусмотрен.

Составил 25,937 млрд долларов объем внешней торговли товарами Украины в январе-марте 2019 года, что на 8% больше, чем в январе-марте 2018 года. При этом экспорт вырос на 7% до 12,272 млрд долларов, импорт – на 8% до 13,666 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 1,394 млрд долларов.

Составил 4,3 млрд долларов объем внешней торговли товарами Украины со странами СНГ в январе-марте, что на 5% меньше в годовом выражении. При этом экспорт товаров в страны СНГ сократился на 6% до 1,515 млн долларов, импорт – на 4% до 2,785 млрд долларов. Отрицательное сальдо сократилось и составляет 1,270 млрд долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 12%, в импорте – до 20%.

Самую большую долю в экспорте товаров Украины в первом квартале заняли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 5,344 млрд долларов, или 43,5% от общего экспорта. На втором месте – металлы и изделия из них 2,786 млрд долларов (22,7%). Самую большую долю в импорте товаров занимают машины, оборудование и транспорт – 4,396 млрд долларов, или 32,2% от общего импорта. На втором месте химическая продукция – 2,830 млрд долларов (20,7%).

Мир

Оценил в 529 млрд долларов Всемирный банк глобальные переводы мигрантов в 2018 году. Это на 9,6% превысило результат 2017 года. Переводы в страны Европы и Центральной Азии увеличились на 11% – до 59 млрд долларов в 2018 году, после 22%-ного роста годом ранее. Основные источники денежных переводов – Польша, РФ, Испания и США. Крупнейшим получателем переводов в этом регионе стала Украина – 14 млрд долларов, что на 19% больше, чем в 2017 году. По оценкам Всемирного банка, в 2019 году глобальные денежные переводы могут достигнуть 550 млрд долларов. Это станет крупнейшим источником внешнего финансирования стран с низким и средним уровнем доходов.

С 2021 года прекратит работу автомобильный завод компании Honda, который распложен в провинции Коджаэли в Турции. Решение о закрытии предприятия было принято в связи с пересмотром глобальной стратегии развития корпорации и необходимостью направить дополнительные ресурсы на производство электромобилей.

Китайское правительство закроет множество малых промышленных предприятий и осуществит их частичное слияние в более крупные производства, чтобы предотвратить повторение катастрофы, случившейся на химзаводе в провинции Цзянсу. К настоящему моменту администрация Цзянсу планирует закрыть не менее 30 производственных площадок, где размещаются химические заводы. 21 марта на заводе компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн произошел взрыв, в результате которого погибли 78 человек. Он был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.

Продажи автомобилей в Китае в марте снизились по итогам десятого месяца подряд. Падение составило 12% в годовом выражении – до 1,78 млн единиц. В феврале продажи рухнули на 18,5%, в январе – уменьшились на 4%. Замедление темпов экономического роста в Китае и торговый спор с США способствуют ухудшению настроений потребителей в КНР, что сказывается на спросе на авто.

С 1961 года ледники во всем мире потеряли 9 трлн тонн льда, из-за чего уровень моря на планете поднялся на 2,7 см. Об этом сообщила международная группа исследователей во главе со специалистами Цюрихского университета.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.