Польша и Литва представили совместную позицию по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 15:44

Грибаускайте провела встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким

Даля Грибаускайте. Фото: AFP
Даля Грибаускайте. Фото: AFP

Польша и Литва выразили общую позицию в отношении проекта газопровода в обход Украины "Северный поток – 2". Об этом сообщила пресс-служба Президентского дворца Литвы по результатам встречи президента Литвы Дали Грибаускайте с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Оба государства высказались за то, чтобы газовая директива ЕС и стандарты конкурентной прозрачности соблюдались всеми проектами энергетической инфраструктуры", – отмечает пресс-служба Грибаускайте в отношении "Северного потока – 2".

Как известно, еще в ноябре-2017 года Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод "Северный поток-2" и отметила, что Евросоюз поддерживает транзит газа через территорию Украины

Президент Литвы и премьер-министр Польши большое внимание уделили общим приоритетам нового бюджета ЕС на ближайшие семь лет. "Большинство приоритетов Литвы и Польши в плане нового бюджета ЕС совпадают", – сказала Грибаускайте.

Отмечается, что Литву и Польшу объединяет цель обеспечить финансирование проектам, имеющим стратегическое значение для всего региона: синхронизации электросети, газового соединения GIPL, и транспортного коридора RailBaltica.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.

Ранее старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд объяснил сайту "Сегодня", почему "Северный поток-2" развяжет руки России.
Литва, Польша, северный поток, Nord Stream, Nord Stream 2, северный поток 2

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Источник:

"Сегодня"

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