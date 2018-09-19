Польша и Словакия начали объединение газотранспортных систем

Между Польшей и Словакией началось строительство газового интерконнектора, который объединит газотранспортные системы (ГТС) этих стран.

"Это часть проектов общей заинтересованности ЕС. Строительство интерконнектора повысит энергетическую безопасность и диверсификацию для Словакии и всей Европы", – сообщил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

Интерконнектор строят в городе Вельке-Капушаны. Его строительство должно завершиться к концу 2021 года.

Польша, Словакия и Венгрия являются основными импортерами газа в Украину. Эти страны закупают газ у российского "Газпрома" и перепродают его Украине. Таким образом, Украина избегает прямого импорта газа из России уже больше 1000 дней. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.

Поэтому Украина и Польша также планируют строительство интерконнектора.

"По действующей сегодня системе со стороны Польши мы можем закачать всего 1,5 млрд кубов, а получает плюс-минус 1 млрд. Интерконнектор предусматривает 8 млрд в сторону Украины и 7 млрд в сторону Польши", – поясняли ранее в Минэнерго Украины.

Таким образом, теперь украинская ГТС может соединиться не только с польской, но и со словацкой.