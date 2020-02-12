Польша меняет отношение к трудовым мигрантам: что ожидает украинцев

/ Фото: Pixabay

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В 2020 году Польша намерена разработать новую миграционную стратегию, что может напрямую коснуться украинских трудовых мигрантов в этой стране.

О необходимости изменить существующее положение вещей на рынке труда Польши говорится давно. Как изменится политика Польши в отношении трудовых мигрантов? Какие сюрпризы ожидают украинцев, работающих в странах ЕС?

Если вспомнить предысторию, то политика "открытых границ", благодаря которой, собственно, и стала возможна массовая трудовая миграция граждан Украины на Запад, была рекомендована странам-членам ЕС в стратегии "Европа-2020". Этот документ был принят вскоре после кризиса 2008 года и ставил целью решить проблему кризиса экономического развития ЕС. Одной из преград, мешающих странам Евросоюза активно развиваться и удовлетворять растущие социальные запросы общества, была названа проблема нехватки трудовых ресурсов. Решить ее и должны были трудовые мигранты.

В большинстве развитых стран ЕС границы были открыты преимущественно для трудовых мигрантов из ЕС. Отчего образовался отток кадров из менее развитых европейских стран в более развитые. В частности, поляки, чехи, прибалтийцы стали массово уезжать на заработки в Германию, Великобританию и т.п. В свою очередь, государствам, лишившимся и без того дефицитной рабочей силы, пришлось открывать границы для граждан стран, не входящих в ЕС. В частности, для граждан Украины.

Сегодня, когда срок стратегии "Европа-2020" истекает, в ЕС констатируют: либеральная миграционная политика была оправдана и принесла пользу. Однако в ряде стран это привело к росту социальной напряженности. В частности, в той же Польше, которая в последние годы решает проблему дефицита кадров в основном за счет украинцев, многие недовольны массовым наплывом трудовых мигрантов. Из-за них, мол, работодатели не торопятся повышать зарплаты, чего требуют поляки. Кроме того, в соседней стране не менее сильно, чем в Украине, озабочены возвратом поляков, которые выехали на заработки. Плюс в Польше тоже есть безработица, хотя и низкая, на уровне 5%.

"Какими будут изменения в миграционной политике Польши и будут ли они вообще, на самом деле сказать сейчас трудно – пока нет никакой конкретной информации. Что понятно точно, Польша заинтересована в уравнивании внутреннего рынка труда и трудоустройстве в первую очередь своих граждан. Согласно официальным данным, в Польше насчитывается 850 тыс. безработных. В то же время там работают от 800 тыс. до 1 млн трудовых мигрантов из Украины", – описывает ситуацию директор логистической компании "ZAMMLER POLSKA Sp.z o.o" Олег Рачов.

Официальные лица Польши констатируют: без трудовых мигрантов Польше не удастся реализовывать свои планы экономразвития. Ведь сами поляки весьма неохотно идут на низкооплачиваемые работы, на которые, как правило, берут гастарбайтеров из других стран. Да и отношение к работе у местных жителей и трудовых мигрантов разное.

"На практике часто работодатели охотнее берут на работу украинцев. Расскажу на примере нашего бизнеса. Мы открыли представительство нашей украинской компании в Польше в 2014 году. Тогда 90% персонала были поляки. Сейчас у нас в штате 98% украинцев, у большинства из них – временные разрешения на работу, которые мы постоянно обновляем (должен сказать, что поляки всегда очень внимательно и тщательно подходят к выдаче разрешений на работу, будь то на сезонную или на долгосрочную). Как работодатели мы заинтересованы в наших работниках, ведь украинцы хорошо известны своим трудолюбием, и часто это проявляется готовностью работать сверхурочно, лишь бы работа была выполнена. Тогда как у поляков есть четкое понимание их рабочего времени: рабочий день – с 8 до 16 или 17 часов, выходные – в кругу семьи. Нужно остаться дольше – договаривайтесь и оплачивайте по повышенным тарифам", – рассказывает Олег Рачов.

В ближайшие годы потребность Польши в трудовых мигрантах будет только расти. По некоторым подсчетам, в 2030 году Польша будет нуждаться в 4 млн дополнительных работников. В минувшем году на суд общественности был представлен проект новой миграционной стратегии, и в ней предлагалось существенно расширить перечень стран, откуда Польша сможет принимать трудовых мигрантов (Беларусь, Вьетнам, Индия и т.д.). Этот документ тогда вызвал много критики, вероятно, поэтому работа над стратегией ведется до сих пор.

При этом, стремясь успокоить население, польское правительство систематически повышает минимальную заработную плату и вводит все новые и новые налоговые и социальные преференции для своих граждан. Так, с 1 января минимальная зарплата в Польше повысилась весьма ощутимо: с 2250 злотых до 2600 (на 15%), или до 17 злотых в час. А к 2024 году, как ожидается, она будет составлять уже 4000 злотых. Однако поляки все равно недовольны: по сравнению с более развитыми странами ЕС плата за труд в Польше все равно остается на достаточно низком уровне, поэтому молодежь и люди активного возраста по-прежнему едут в другие страны на заработки.

Полякам удобны те, кто трудится сверх нормы

В последнее время темпы притока украинцев в Польшу снижаются. Они не сокращаются, но процент прироста числа мигрантов стал значительно меньше. Если в 2014-2016 годах, по информации польских экспертов, он составлял десятки процентов в год, то теперь – всего 3-4%.

Одна из причин – укрепление нашей гривни. "Украинская гривна укрепилась против злотого на 9,2% в 2018 году и еще на 18,6 процента – в 2019 году. Таким образом, с точки зрения украинцев, зарплата упала почти на 30 процентов", – сосчитал сайт money.pl.

В начале 2020-го гривня стала сдавать позиции. Это обстоятельство в сочетании с ростом минимальной зарплаты в Польше могло бы оживить потоки "заробитчан" в Польшу. Но через несколько недель свои границы для трудовых мигрантов не из стран ЕС откроет Германия, где минимальная зарплата больше, чем в Польше. Поэтому польские эксперты ожидают, что из 900 тыс. украинских рабочих в Польше около 400 тыс. могут перебраться в Германию. И уже сейчас говорят о том, что заманивать новых рабочих Польше придется разве что с помощью разных социальных "плюшек".

Украинские эксперты считают, что в любом случае, даже после появления новой миграционной стратегии, поляки будут звать к себе украинцев.

"Рынок Польши остро нуждается в украинских работниках с низкими, по европейским меркам, зарплатными ожиданиями и готовностью трудиться сверх нормы на непрестижных, с точки зрения поляков, работах. И сегодня дефицит в 1 млн рабочих рук (а по некоторым оценкам – до 2 млн) полякам закрывать некем, кроме как с помощью наших сограждан. Не забываем, что в марте текущего года Германия либерализирует условия для трудовых мигрантов – правда, в основном в сфере обслуживания и ухода за престарелыми. С учетом существенной разницы в зарплатах (в среднем выше в 2,5 раза), часть украинских трудовых мигрантов с польского рынка переориентируются на немецкий. Ведь там наблюдается аналогичный польскому дефицит рабочих рук – примерно в 1,2 млн человек", – говорит HR-директор компании EDS-Engineering Валентина Пучка.

Украине тоже придется поднимать зарплаты

Наша страна, несмотря на острый дефицит кадров, вызванный как естественной демографической ситуацией, так и трудовой миграцией, пока не открывает границы для притока рабочей силы извне. А значит, удержать людей трудоспособного возраста она сможет единственным способом: повышая зарплаты до европейского уровня.

"Конечно, украинцы едут в Польшу за лучшими заработками. Например, сейчас в нашей компании в Польше минимальная зарплата офисного работника – 1000 евро (брутто), минимальная зарплата водителя – 1500 евро (брутто). То есть зарплаты на порядок выше, чем в Украине на аналогичных позициях. И пока будет так, поток мигрантов из Украины в Польшу не прекратится, а ситуация существенно не изменится ни на польском, ни на украинском рынке труда", – прогнозирует Олег Рачов.

Валентина Пучка говорит о перспективах роста зарплат в Украине. Однако считает, что экономике пользы это не принесет.

"Что касается рынка труда Украины, то реакция будет классической: работодатели будут вынуждены в очередной раз повышать заработную плату в стремлении удержать квалифицированных специалистов в стране. Но без повышения уровня производительности труда это не позволит бизнесу развиваться теми темпами, которые бы позволили увеличивать ВВП и вместе с тем сокращать наше отставание от стран Западной Европы", – говорит она.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, в каких хостелах живут украинские заробитчане в Польше.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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